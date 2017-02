La necesaria reingeniería política

JOSÉ LUIS PALACIOS BLANCO Publicada el

Los políticos han llamado en el pasado, como “reforma política” a los cambios a la legislación que en realidad no cambian las reglas del juego político y electoral y que terminan permitiendo que ellos se perpetúen en el poder y que sus privilegios hagan una clase social con todas las prerrogativas que se pueden arrimar. Esta semana, el PAN propuso afortunadamente una iniciativa de Reforma Política en la Cámara de Diputados que seguramente, detendrá el PRI..



En la industria llamamos reingeniería al cambio de esquemas, de paradigmas, al rediseño que hace que todo vuelva a empezar. La reingeniería no es sencilla; implica cambios organizacionales y de cultura. Si llamáramos “reformas” a los cambios necesarios, las empresas no funcionarían; sólo se logran cambios espectaculares con reingeniería. Pero, ¿estarán dispuestos los políticos a hacer reingeniería del sistema político? No lo creo.



¿Qué nos hace falta entonces para tener los mínimos de operación de la vida política? Veo tres líneas indispensables: primero, que haya hechos que muestren que no hay impunidad; es decir, “que caigan peces gordos” y así el pueblo crea que es posible el cambio. La segunda línea es que al igual que al narcotráfico, se corten las líneas financieras, esto es, que se reduzca el subsidio púbico a los políticos y a los partidos políticos; y la tercera, que tengamos una reingeniería del sistema político-electoral.



Sobre el primer punto: vivimos en la plena impunidad, en México no se pesca a los políticos; ellos siguen en la vida pública a pesar de denuncias y procesos legales. Gobernadores, funcionarios públicos, diputados y senadores, todos disfrutando del sistema político que se auto protege. Necesitaríamos como en otros países, no ya la pena de muerte, sino castigos ejemplares para evitar que se propague la idea de que en México “no pasa nada”, lo que invita a muchos a delinquir.



Segundo factor: hay que cortar de tajo la ubre de la que viven los políticos. La “Vía Kumamoto” es sencilla: sin votos no hay dinero para los partidos políticos. En México cada partido recibe 44.5 pesos por persona registrada en el padrón electoral, sin importar si acudimos o no a ejercer nuestro voto, o si lo anulamos, por lo que propone Kumamoto, el diputado por Jalisco, diseñar una nueva ecuación para que los recursos se entreguen sólo a cambio de los votos válidos emitidos: multiplicarían los 44.5 pesos por cada persona que haya elegido a un solo partido. Esto quiere decir que si protestamos con el “voto blanco” o no acudimos a las urnas porque los políticos son rateros, indolentes y alejados del pueblo, ellos recibirán menos dinero.



Tercer factor: se deben cambiar las “reglas del juego”. La segunda vuelta electoral es indispensable pues los últimos cuatro Presidentes de México han sido electos por un promedio del 38% de la población y así no puede gobernar nadie. En la segunda vuelta electoral se votaría sólo a los dos con mayor votación; así, el Presidente llegaría fuerte al poder. Además, tenemos que eliminar a los plurinominales, aberración creada para mantener privilegios; somos el único País que, con este invento, sostiene a legisladores que no eligió nadie. También requerimos reducir la “sobre representación” que compensa con curules a los partidos que obtienen mayores votaciones. Necesariamente se debe reducir el tamaño del Congreso; es decir, reducir a la mitad el número de Diputados y de Senadores. Deben reducirse los gastos del INE para organizar elecciones, así como las dobles prerrogativas a los partidos, pues reciben la nacional y la estatal.



Hasta ahora, los políticos para reducir la corrupción, han optado por crear comisiones, contralorías, sistemas, leyes. Pero la vida política del País no mejorará así. Sólo se crean más burocracias, más gastos y se dificulta tomar decisiones. Un ejemplo es la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que ahora coordina a numerosas entidades que hemos creado como Estado mexicano para mostrar que, aun así, no hay manera de atrapar a los pillos, todos están libres y felices. Tristemente, tampoco se logará con Observatorios Ciudadanos e incluso tampoco basta con la sola denuncia que hacemos los medios de comunicación, ni con las observaciones de los órganos de fiscalización.



Aun si los partidos quisieran tener candidatos a elección popular que fuesen probos y honestos, encontrarían que debieron ellos recorrer la carrera política y partidaria y ahí aprendieron ya las mañas que usa el monstruo del poder. La reingeniería deberá comenzar por otro tipo de personas. Deberá nacer del corazón. Será un rediseño enorme que saldrá de adentro hacia afuera con la enorme presión social pues ellos no lo harán por sí mismos. Tenemos poco tiempo para hacerlo. Lo conseguiremos.

José Luis Palacios es director de la Universidad Meridiano



director@universidadmeridiano.edu.mx



www.fundacionpronino.org