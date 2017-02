Letras (Parte II)

MARIO PEÑA DODERO Publicada el

¿Sabrán los que tararean “Penny Lane”, de los Beatles, que no se refiere a una chica, sino a una calle de Liverpool, en la que los aún desconocidos Lennon y McCartney tomaban el autobús? ¿Que “What a fool believes”, de Michael McDonald, ex de Dobbie Bothers, que habla de un tonto que cree en el amor, se terminó por teléfono, gracias a una aportación de Kenny Loggins? ¿Que “Hold the Line”, el tema más solicitado de la banda Toto, fue concluido en dos horas (algunos tardan años)? ¿Que “Dream On”, del grupo Aerosmith, se inspiró en la música clásica que ejecutaba al piano en un cuarto contiguo el padre del adolescente Steven Tyler? ¿Que “Rolling in the deep”, magistralmente cantada por Adele, fue plasmada durante las vivencias dolorosas experimentadas por la multipremiada estrella?

Seguimos compartiendo lo que inspiró realmente algunas composiciones en inglés, y algunos detalles que permanecían ignorados por desconocer el idioma de Shakespeare… y por la flojera de investigar.

25 0R 6 TO 4

Envuelta en un absoluto misterio, la canción 25 or 6 to 4 de la banda Chicago ha enhebrado todo tipo de creencias. El título ha provocado que algunos afirmen que es una referencia a las drogas. Otros más atrevidos, han afirmado que se trata de una revelación espiritual y mística.

Y es que hace unas décadas, era un pasatiempo popular descubrir el llamado “significado oculto de las canciones”, descifrando supuestos códigos camuflados en las letras.

Robert Lamm, el autor, sostiene que aborda la frustración que siente un compositor en plena madrugada, cuando la inspiración no llega. Realmente es como afirmar que faltan 25 o 26 minutos para las 4 AM.

SUNDAY BLOODY SUNDAY

Original del grupo irlandés U2, fue escrita a raíz de los incidentes del llamado Domingo Sangriento de 1972, en el que murieron 14 personas (la mayoría, jóvenes). Cada párrafo describe el horror sentido en Irlanda del Norte, envuelta en un período álgido de tensión y atentados, azuzado por la presencia del ejército británico. El tema causó controversia durante sus primeras interpretaciones, a tal grado, que los músicos le proponían al público que, si no les gustaba, no aplaudieran, cosa que jamás ocurrió. El líder del conjunto, Bono, un reconocido activista en el combate a la pobreza en el mundo, siempre ha insistido en que la pieza no apoya a una facción política sobre otra, sino que brinda un mensaje anti-violencia.

SMOKE IN THE WATER

El año pasado se presentó la banda Deep Purple en el Bajío. Formado en la fila, mientras abrían las puertas, escuché la plática de un señor que estaba frente a mí, ataviado con la indumentaria rigurosa de un metalero tardío.

-¿Cuál es su canción más famosa?- Le preguntó su pareja.

El caballero se frotó el mentón y, con aire docto, le contestó:

-Smoke in the water. Habla del Apocalipsis y la destrucción que traerá consigo: “Humo en el agua, fuego en el cielo”.

Yo moví la cabeza para otro lado antes de que captara mi sonrisa.

En realidad no es tan escalofriante. En 1971, Deep Purple había montado un estudio de grabación móvil en el casino de la ciudad de Montreaux, Suiza. En la víspera de su trabajo, mientras el músico Frank Zappa daba un concierto en el lugar, alguien lanzó una bengala al techo e inició un incendio. Los músicos recuerdan cómo el fuego y el humo se reflejaban en el agua del lago Ginebra. Zappa perdió la mayoría de su equipo y el Purple tuvo que vagabundear para encontrar otro estudio. Meses después, Smoke in the water se convirtió en un éxito fenomenal.

(Continuará)