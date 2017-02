Los actos pesan más

MÓNICA JIMÉNEZ GÓMEZ Publicada el

-¡Hijo, ayúdame a levantarme! Gritaba Genaro, papá de Ignacio.

Gerano era un hombre de 89 años de edad, tenía complicaciones para caminar, la edad y una juventud cargada de trabajo pesado y descuidos, hicieron que Genaro se enfermara del corazón y sus rodillas no le funcionaran del todo bien.

Era claro que no podía vivir solo, necesitaba ayuda de la única persona que tenía con vida, su hijo Ignacio, quien era viudo y tenía a Nicolás, su hijo de 12 años de edad y tenían cuidando del abuelo ya tres años.

-¡Es que siempre eres bien atinado papá, me hablas exactamente cuando voy a empezar a hacer algo! Gritaba Ignacio desde la cocina.

Nicolás veía como siempre se peleaban su padre y su abuelo.

Ignacio hizo esperar a su padre más de media hora.

–Papá, desde hace rato te hablaba mi abuelo, necesita que lo ayudes a pararse. Mencionó Nicolás mientras hacía su tarea.

A lo que Ignacio respondió:

-Tú siempre te pones de su lado. Él necesita de mi ayuda y, ¿a mí quién me ayuda a hacer todo?

Ignacio molesto y desesperado por el poco tiempo que tenía, fue a la habitación de su padre. Genaro estaba en el suelo sin poderse levantar y no había alcanzado a ir al baño, por lo tanto estaba todo mojado.

–Hay Papá pero eres bien necio, te dije que te esperaras. ¡Ven Nicolás ayúdame a levantarlo y limpia el piso! Exclamaba Ignacio y seguía regañando a su padre por incomprensible.

Genaro sentía gran impotencia. Él casi no externaba lo que sentía pero no significaba que no sufriera cuando su hijo le hacía desplantes y le gritaba cada vez que podía. Seguramente el abuelo no deseaba estar en esa situación y comprendía que no era fácil también atender a un enfermo que no era autosuficiente. Lo comprendía perfectamente pero, desgraciadamente seguía esperando un poco de amor y nobleza en su hijo. Le agradecía el que lo tuviera viviendo en su casa pero seguramente no había planeado despedirse de este mundo de esa manera.

Cierto día, Ignacio llegó de trabajar ya un poco tarde. Observó que toda la casa estaba oscura. Entró y le gritó a Nicolás. El niño de 12 años no respondía. Se suponía que debía estar haciendo su tarea y cuidando al abuelo.

Rápidamente dejó sus llaves y portafolio. Sentía que algo no estaba bien. Fue directamente al cuarto del abuelo. Abrió la puerta y se encontró a Genaro de nuevo tirado en el piso junto con el frasco de sus pastillas. Parecía que le había dado un infarto. Desesperado llamó a la ambulancia para que atendieran a su padre. Lo acomodó en su cama y salió a buscar a Nicolás. Lo encontró dando vueltas en la bicicleta con sus amigos.

-¡Nicolás, ven para acá! Tu abuelo está muy mal, le dio un infarto, aún respira, pero no está nada bien.

Nicolás se asustó y rápidamente los dos acudieron con el abuelo para estar con él mientras llegaba la ambulancia.

–¿Pero hijo que pasó? ¿Sabes que tu abuelo no podía estar solo?, y se me hace irresponsabilidad de tu parte haberte ido con tus amigos cuando yo no estaba.

Ignacio furioso esperaba una respuesta de Nicolás. Llegó la ambulancia y se llevó a Genaro. Pasaron algunas horas en la sala de espera. El doctor salió y les informó que el abuelo había fallecido.

Ignacio y Nicolás estaban desconsolados. Pasaban los días e Ignacio contemplaba largos momentos observando la cama de su padre. Nicolás llegó a consolarlo y a comentarle algo.

-¿Papá, sabes por qué dejé solo al abuelo aquel día?

Rápidamente Ignacio lo volteó a ver esperando una respuesta.

–Porque mi abuelo gritaba y decía que necesitaba ayuda. No me dejó hacer mi tarea, me desesperé y lo castigué dejándolo solo para irme con mis amigos y no escuchar más sus gritos.

Ignacio se desconcertó de la actitud de Nicolás.

–Hijo, estoy muy asombrado de tu actitud. Yo jamás te enseñé a faltarle al respeto a tu abuelo. Sabías que tu abuelo necesitaba de ti y te alejaste. Muchas veces te habías quedado con él y nunca había pasado nada.

–Papá, ¿se te olvida que tú le gritabas también y lo dejabas esperando? Yo solo hice lo mismo. Tú me decías que fuera respetuoso con mi abuelo pero me enseñabas mucho con tu ejemplo.

Ignacio abrazó a Nicolás. Se acababa de dar cuenta que los actos pesaban más que las palabras. Y peor aún, su padre se había ido con una mala impresión de él.

“Hablemos menos, actuemos más”. La paciencia también es un valor. Recuerda: “La felicidad es de quien la trabaja”.