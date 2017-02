Ministerio Público ineficiente y desidioso

MTRO. PAULINO LOREA HERNÁNDEZ | LEÓN Publicada el

[Dedico este trabajo a mis compañeros columnistas don Juan Aguilera Azpeitia y a don Miguel Barragán Torroella, hombres honestos y valerosos en sus entregas semanales.]

Se implementó en nuestro Estado el Nuevo Sistema Penal Acusatorio; se le ha reconocido como uno de los más oportunos y completos en el país; que ha servido de modelo a otras Entidades Federativas; que organismos de estudio y evaluación como el CIDE, así lo han reconocido; en fin, el primer lugar en haber cumplido con los parámetros legales de la Reforma Constitucional a partir del año 2008 y cuyo plazo venció en el año 2016.

El gobernador Miguel Márquez no desaprovecha oportunidad ni foro alguno para pregonarlo y presumirlo; sin embargo, no habrá alguien cercano que ya le haya comentado las deficiencias tan serias que permean la procuración de justicia?; alguien que con sinceridad le explique y le platique, porque es abogado, los problemas a los que se enfrentan en las agencias del ministerio público, los abogados litigantes, los pasantes y estudiantes de Derecho, y la ciudadanía en general?

Ya no proponemos que le comenten estas anomalías al Procurador de Justicia, un nivel más bajo que el Gobernador, porque es más inalcanzable para dialogar que el propio primer mandatario estatal.

Existe una gran inconformidad en el gremio de abogados penalistas por los retrasos, lentitud y poca atención en la integración de las averiguaciones previas relativas al "sistema tradicional", como si no contaran éstas, o la estrategia fuera que transcurriera el tiempo para que prescriba la acción penal; como si ya sólo contara o la única obligación del Ministerio Público se constriñera al "nuevo sistema", a las Carpetas de Investigación; pero y los ofendidos y las víctimas que sufrieron la comisión de un delito y que esperan justicia no les importan? Y los ofensores de esos bienes jurídicos, por no llamarlos delincuentes, quedarán impunes?

Existen delitos graves inconclusos en averiguaciones previas por integrar, desde violaciones, hasta violencia intrafamiliar, falsedades, y muchos, muchos delitos patrimoniales. Si no avanzan aquellas indagatorias en donde existe la participación constante de ires y venires de abogados coadyuvantes, se imaginan los amables lectores lo que ha pasado con aquellas investigaciones en que los ofendidos o víctimas no tuvieron recursos económicos para pagar honorarios a un abogado coadyuvante? Seguramente ya se encuentran en el llamado "archivo de reserva provisional", provocando impunidad y un efecto de frustración e impotencia en la ciudadanía afectada.

Los pretextos y evasivas por parte de los Agentes del Ministerio Público y su personal son variables y su catálogo de excusas es extenso: "Regrese en ocho días, porque me acaban de cambiar y no he leído los expedientes"; "ya la próxima semana enviamos los oficios o los citatorios"; "no nos han contestado de la Comisión Nacional Bancaria y no podemos avanzar en otras pruebas para no perder el tiempo si la respuesta fuera negativa"; "no hay peritos en materia de Contabilidad, solo uno para toda la Región"; "nos cambiaron al Jefe de Zona y estamos esperando instrucciones"; etcétera y otros más etcéteras, tortuguismo pues; pasa el tiempo y algunas averiguaciones ya casi llevan hasta ¡tres años! Y aún no culminan; sí leyó bien ¡tres años! para investigar y con ayuda e impulso.

¿Qué clase de Procuración de Justicia estamos recibiendo en Guanajuato? Y ni se diga con aquellos casos en los que por cualquier detalle o criterio judicial se haya negado una orden de aprehensión, ya no se sigue perfeccionando para insistir al Juez en la petición de justicia, se archiva de facto y no hay poder humano que impulse esos asuntos inconclusos.

Claro que es importante atacar a la delincuencia organizada y perseguir los delitos de alto impacto en Guanajuato y reconocemos la labor que ha desarrollado el Procurador, manteniendo a raya a los criminales de alta escuela; pero consideramos que la otra cara de la procuración de justicia cotidiana, diferente, de menor relevancia, pero que en mayor volumen produce inconformidad, también debe atenderse.

Tan sólo en nuestro entorno tenemos al menos quince averiguaciones inamovibles desde los años 2012, 2013, 2014 y 2015; increíble, pero algunas con meses sin diligencia o determinación alguna.

Es escandaloso el rezago y la poca atención a los asuntos del "sistema tradicional" que permanecen quietos y acumulados en las agencias ministeriales, por apatía, ineficiencia y desidia: "Persona que tiene falta de ganas o de interés o no pone cuidado al realizar una cosa" (Diccionario de la Lengua Española).

Invito a los colegas abogados que lean este trabajo a que envíen a mi correo loreayabogados@gmail.com las listas de sus asuntos rezagados del año 2015, hacia atrás, indicando la Agencia del Ministerio Público y el número de averiguación.