Sin tintes electorales baja de gasolinas, señala SHCP

EL UNIVERSAL | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

Los precios máximos de las gasolinas y diesel bajan dos centavos desde este sábado y hasta el lunes 20 de febrero, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en una medida que rechazó tenga tintes electoreros. A partir del martes habrá variaciones diarias en los precios máximos.



El costo de un litro de Magna se reduce de 15.99 pesos a 15.97 pesos; Premium, de 17.79 a 17.77 pesos; y el diesel retrocede de 17.05 a 17.03 pesos.



A las 16:00 horas del lunes se publicarán los precios máximos que se cobrarán al público en general para el martes en cada una de las regiones, y así sucesivamente, mismos que podrán ser consultados en la página de internet de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).



La SHCP dijo que los precios máximos reflejarán el movimiento diario de las referencias internacionales.



Pero el gobierno buscará mitigar las fluctuaciones excesivas, es decir, no habrá cambios abruptos, pues seguirá la política de suavización que aplicó hace dos semanas.

Sin tinte electoral

En entrevista con EL UNIVERSAL, el subsecretario de Ingresos de la SHCP, Miguel Messmacher, rechazó que la baja de dos centavos sea una medida electorera.



No hay argumentos para afirmar que están manejando los precios de los combustibles con fines electorales, ante la renovación de gubernaturas importantes, como la del Estado de México, a realizarse el 4 de junio.



Obedece a la lógica técnica y a un proceso de apertura para la flexibilización del mercado de los carburantes que lleva a los movimientos que se han visto, aseguró.



“Serán cambios de unos cuantos centavos a la alza y a la baja. No veo cómo argumentar que eso sea electorero”, esgrimió al recordar que eso no es válido si se toma en cuenta que en enero se dio un alza importante.



“Es imposible argumentar que un incremento de dos pesos a inicios de año sea una estrategia electoral, ¿si la prioridad fuera electoral, hubiéramos tenido un incremento de dos pesos en enero? Obviamente, no”, ponderó.

Fórmula ampliada

Messmacher dijo que la fórmula original que se diseñó en diciembre pasado para calcular el precio de los combustibles se seguirá usando junto con un esquema nuevo ampliado, para suavizar los ajustes, sin que ello genere presiones a las finanzas públicas.



Se utilizará una fórmula que permita mitigar las fluctuaciones en los precios máximos al público, que fue publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y se creó para dar mayor certidumbre a los agentes económicos para un mejor análisis y construcción de pronósticos.



Se está cumpliendo y manteniendo el calendario y proceso de apertura, pues desde enero había aplicado la suavización en los precios, afirmó.



Así que en la medida en que si se observan apreciaciones adicionales del tipo de cambio que puedan compensar el incremento de las gasolinas en los mercados internacionales, se debería traducir en disminuciones en el precio al público. Lo mismo sería en sentido inverso.



Del costo fiscal que representa la baja de dos centavos, Messmacher no precisó ninguna cantidad, porque dependerá de cómo se mueva el tipo de cambio y el precio, pero advirtió que no se permitirá que se genere un “boquete” en las finanzas públicas.

Reacciones encontradas

El presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), Enrique Solana Sentíes, manifestó que “es un mensaje de buena voluntad del gobierno que le permite transitar en un momento complicado políticamente”.



Hay que ver si hacia adelante, la industria de transporte y el servicio público de pasajeros van a poder programar sus costos de operación cuando el precio de las gasolinas se va a estar moviendo, dijo Aníbal Gutiérrez, profesor e investigador de la Facultad de Economía de la UNAM.



“Te mete un factor de incertidumbre en un país que no está acostumbrado a ello”, subrayó.



A su vez, el senador Mario Delgado Carrillo, seguidor de Morena, afirmó que la baja anunciada en el precio de las gasolinas es una simulación de la Secretaría de Hacienda.



“Sin duda en las siguientes ocasiones van a jugar con unos centavitos abajo y arriba, pero el hecho es que el golpe del gasolinazo de enero no lo quitan”, acusó.



La presión social venció al gasolinazo, manifestó el coordinador de la bancada senatorial del PRD, Miguel Barbosa Huerta, pues aplicar el esquema de incrementos que se había previsto para febrero hubiera sido un agravio contra la sociedad.