Gastan ahorros para recordar a Justin Bieber

EL UNIVERSAL

La emoción de los “Beliebers” se puede ver desde que llegan a la estación Velódromo del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Emocionadas y emocionados caminan con pancartas, letreros y playeras que llevan impresas la cara de su ídolo Justin Bieber, quien se presentará en el Foro Sol.



Quienes no venían preparados corren a equiparse en los puestos donde hay lo que encuentren. Un grupo de seis niñas, que no pasaban de los 20 años y que venían desde Cuautitlán, Izcalli, hicieron una parada para preguntar por una chamarra, 250 era el costo, y al hacer cuentas se decidieron por unas playeras de 120 pesos.



Los fans pueden hacerse de un recuerdo aunque sólo traigan 50 pesos extra en la bolsa, lo más económico son las pulseras de tela de 10 pesos, o un encendedor de 20, también pueden encontrar en los puestos collares con dijes que van de los 50 a los 70 pesos.



Si una fanática quiere traer sobre su cabeza el nombre de Justin Bieber, sólo tiene que adquirir una gorra de 100 pesos con su nombre impreso o 150 bordada o con letras fluorescentes.



"Lo amo y no me importa gastar todo los que ahorré en un mes" , expresó Mónica de 15 años, proveniente de Azcapotzalco y que venía acompañada de su mamá, quien puso los ojos en blanco cuando su hija hablaba.



De camino al Foro Sol un revendedor ofrecía un par de boletos "en un buen lugar" por 2500 pesos, cuando el cliente en potencia no aceptó accedió a negociar "¿o cuánto ofreces?", le dijo.



Aun no comienza el concierto y la fiebre por Justin sigue creciendo entre los fans, quienes no ven el costo de las cosas, lo único que quieren es obtener un recuerdo de la noche de este domingo.