Regil quiere ser papá

Marco Antonio Regil dice que su madre le dejó un espacio emocional muy abierto y eso incluye las ganas de ser padre. Después de despedirse de ella, tras 15 días de espera, el conductor reconoce que por mucho tiempo su prioridad fue su mamá, lo que no le permitió abrirse a una relación.



Regil cuenta de que desde que tenía 18 años se convirtió en sostén económico de su madre. “A los 15 años me urgía que ella dejara de trabajar. Porque ella comenzó a trabajar desde muy joven. Lo logré a los 18 años y entonces ella se convirtió en mi motor y más cuando el alzhéimer llegó. Fue un proceso de 15 años, cuando empezó a perder la memoria y más se convirtió en mi hija. El momento más duro es cuando se olvida de ti y no te reconoce. Creo que emocionalmente ocupaba un espacio que tal vez no me permitió del todo abrirme a otras posibilidades, no es que estuviera cerrado, pero más bien no cooperaba. Para establecer una relación y una familia le tienes que dar prioridad, pero era algo que no había hecho”, explica Regil vía telefónica.



Así que ahora dentro de sus prioridades estará formar una familia e incluso, si se diera el caso, pensaría en la adopción. “Lo ideal sería una pareja, incluso una adopción tendría que ser una pareja. Porque la mamá es la mamá, el papá coopera, pero los hijos necesitan a su mamita. Si por alguna razón no se da, sí estaría abierto a la adopción. Si uno quiere y coopera y tiene la intención, todo se puede. Ahora que salga con alguien será con esa intención”, dijo.



Fue el 15 de febrero que la señora Irma Sánchez dejó de respirar. A través de transmisiones en vivo y mensajes, Regil hacía partícipes a sus seguidores de la salud de su madre. Reconoció que gracias a eso no se sintió solo y lo ayudaron en el camino. Sin embargo, opina que compartir algo tan sensible en las redes no es para todos. “Yo tengo una relación muy especial con los amigos que están en redes. Para una persona que no es una figura pública, no lo recomendaría porque te estás exponiendo, estás muy vulnerable y, si no estás preparado para recibir lo que la gente tiene que decir, no es lo más recomendable”, agregó.



Regil explicó que ya no habrá velorio, porque toda la familia tuvo la oportunidad de despedirse de ella durante 15 días. Lo que sí hará será una misa con sus cenizas y mariachi, porque a la señora Irma le gustaba mucho cantar y le dirán adiós cantando.