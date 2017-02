Selena se molesta con los medios

EL UNIVERSAL Publicada el

La cantante estadounidense Selena Gomez está cansada de ser definida con base en la persona con la que sale.



De acuerdo con una versión de “TMZ”, Gomez está harta de que cada vez que tiene un nuevo romance, sus logros profesionales – como su carrera musical, su labor como productora y ser la persona con más seguidores en Instagram- sean ignorados.



Considera que, sobre todo en redes sociales, es definida por ser “la novia de”.



Por tal motivo, decidió no acompañar al cantante The Weeknd a la reciente entrega de los Grammy.



Gomez es firme en su intención de mantener su carrera e identidad separados de sus novios.



Respecto The Weeknd, “TMZ” asegura que su nueva canción, “Some Way”, no contiene ninguna indirecta contra Justin Bieber, pues fue escrita mucho antes de que saliera con Selena.