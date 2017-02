Acusa diputada bajo presupuesto a ambulante

YAJAIRA GASCA Publicada el

Para la diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Beatriz Manrique Guevara, el Estado no está invirtiendo lo suficiente en ambiente y proyectos de energía renovables, y evidenció debilidad institucional en la materia.



Los diputados del PVEM presentaron una iniciativa de reforma a la Ley de Sustentabilidad Energética para el Estado y los Municipios de Guanajuato en el marco de la celebración del Día Mundial de la Energía.



“La inversión realmente es poca y deriva de en donde tiene ubicada la política ambiental en el universos de las prioridades del actual gobierno...hoy el Instituto Estatal de Ecología tienen un 40% de presupuesto del que tenía el año pasado, pero no llega ni cerca al mejor momento de su presupuesto que fue en el sexenio de Juan Manuel Oliva, es decir aunque el Instituto de Ecología vea hoy un repunte de su presupuesto sigue estando muy por debajo de su mejor momento el sexenio pasado”, subrayó.



La legisladora local además consideró que hay debilidad institucional y duplicidad de funciones .



“Es un presupuesto bajo, atribuciones difusas, entre el IEE y la PAOT, actividades repetidas, el plan Salamanca es el ejemplo más tangible, porque sino es el gobernador es que da el manotazo, va a México, viene traer una respuesta no pasa nada, pero trae una respuesta y el gobernador se va a atender el tema de seguridad...y ya no le da seguimiento”, explicó.