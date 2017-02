Vulcanizadora hace su tiradero clandestino

JESÚS ROMERO Publicada el

Decenas de llantas son arrumbadas por una vulcanizadora, en una pequeña cañada de la entrada de la colonia Las Teresas.



Actualmente existe una campaña de recolección de neumáticos en desuso, por parte de la Dirección de Ecologista y Medio Ambiente quien busca recolectar en esta semana alrededor de 15 mil llantas.



La campaña dio inicio el pasado martes en la plaza Hidalgo, conocida con la Ranas, en la entrada de la ciudad, con la finalidad de concientizar a la población de no tirar llantas en sitios inapropiados.



La campaña termina hoy, y el sitio para que la población lleve sus neumáticos es el tiradero municipal, que está ubicado en la comunidad de Nochebuena para que posteriormente la empresa Fortaleza los recicle.



Sin retirar llantas



Aunque al parecer esta campaña no llegó a colonias de la periferia, ya que en sitios como la entrada a La Teresas, a la altura de la vialidad que lleva a la Plaza de Toros el sitio está contaminado por decenas de llantas en desuso.



Este sitio en su momento albergó un arroyo, así que las llantas ruedan hasta el fondo de la cañada contaminando una amplia zona.



Pese a la gran cantidad de llantas arrumbadas al aire libre, a la fecha no existe alguna autoridad que ponga orden con este tiradero clandestino de neumáticos.