Se deslindan de caso Villegas

El Obispo de Irapuato, José de Jesús Martínez Zepeda se deslindó del caso de abuso sexual a menores cometido por el ex sacerdote Jorge Raúl Villegas.



Monseñor entregó un comunicado en el que se refiere que el suceso es deplorable y que si el ex sacerdote se presentó como miembro de la iglesia cuando ya no lo era fue su responsabilidad.



Al cuestionarle sobre el actuar de la iglesia con el Sacerdote y las monjas del Colegio Atenas, el Obispo titubeó y no emitió opinión de si habrá llamado de atención.



Asimismo aseguró que nunca conoció al ex sacerdote vinculado a proceso.