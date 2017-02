Apoyan sin violencia

DANIEL MARTÍNEZ Publicada el

Ambas aficiones se entregaron como pudieron, con gritos, ovaciones y cánticos.



Ese era el plan de la mayoría de asistentes al partido León contra Santos, donde los seguidores del norte se mezclaron perfectamente debido a la similitud del color visitante con el local.



“Cuando llegamos al aeropuerto, uno de los guardias nos saludó y cuando vio que era de Santos, ya no me dijo nada”, explicó Jahir Robledo, aficionado lagunero, en una de las entradas del Nou Camp.



En tanto, las familias que llevaron a sus niños aseguraron eatar tranquilos de que en León no pasaría una pelea como la del encuentro del viernes entre Tiburones Rojos y Tigres.