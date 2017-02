Se olvidan de la táctica fija

FRANCISCO VELA Publicada el

El León ha olvidado la táctica fija como opción de gol. En los últimos años ha habido una baja considerable de goles anotados por esta vía. En el 2015, la fiera anotó 17 goles en el cobro de alguna falta o tiro de esquina. Este número es poco más del doble de los goles que consiguió en el 2014.

Para el 2016 bajó su producción y sólo pudo marcar 11 tantos.

El número se ha reducido considerablemente en los últimos meses, hasta el punto en que de septiembre del año anterior a la fecha sólo han anotado cuatro goles aprovechando el cobro de una falta o de un tiro de esquina.

Tras siete fechas disputadas en el actual torneo, no ha habido uno sólo gol que se haya generado de esa manera, aunque el tanto de Mauro Boselli del sábado, ante Santos, se derivó de un tiro de esquina, aunque con más de un toque antes del remate final.

Pueden ser dos razones por lo que pasa esto, las dos igual de malas. Especulo con ellas porque no nos dejan ver las prácticas del equipo.

O no están entrenando la pelota parada o la han trabajado muy mal. Ahora que el León llega mucho menos que en otros torneos al marco rival, una falta cerca del área, un tiro de esquina, son oro molido. Ojalá y se les saque más beneficio.

Corazón, entrega y unión, sí;



pero, ¿y el futbol?

Dijo Jesús Martínez que si por él fuera, ya hubiera ampliado el contrato de Torrente con el León. Que además de los resultados lo que le importa son las formas y que son esas las que mantienen, a pesar de la crisis, a Torrente en el banquillo de su equipo.

Los jugadores respondieron en la cancha, algunos, incluso acusados de amotinamiento pusieron toda la entrega y disposición para salvar el barco.

La gran ausente de la noche: la idea futbolística. No se ve a qué juega el León. Difícilmente se ve una idea colectiva. Todo es esfuerzo y talento individual. El León tuvo que luchar contra Santos sí pero también contra ellos mismos. León sacó el empate gracias a su compromiso con el club. Se dio el lujo de tener en la banca al mejor pasador de la Liga, y al delantero que ha marcado 85 goles en los últimos tres años y medio.

Se sigue resistiendo a darle una oportunidad a la delantera que le dio resultados el torneo pasado y peor aún, difícilmente se ve mejoría cuando le mueve al equipo titular, cambios que no terminan por pesar o marcar diferencia. Así es, la entrega está, el compromiso se ve pero el futbol, las formas, aún no.

Siguen Las Lesiones

Será que yo me fijo mucho o a la directiva no le preocupa tanto. Un lesionado más, el “Recodo” Valdez. No fue un golpe, es algo muscular. Dicen que es cosa del futbol y que no hay nada extraño. Pues será ya normal para la Fiera porque otros equipos invierten y mucho para que “esas cosas” no les afecten tanto. En León se lesionan mucho y sus recuperaciones son tardas y no siempre buenas; hay muchas recaídas.

Pero pues ya se los dijimos, ya se los señalamos. Ya hasta nos voltean a ver mal. Pero es la realidad, sea lo que sea, es que el León es el equipo en el que más jugadores se lesionan por torneo.

