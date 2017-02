Buscan proteger árboles de León

MARÍA FERNANDA GASCA VIRUETE | León Publicada el

Ciudadanos y organizaciones piden que Santillana cumpla con lo dicho públicamente en el banderazo del proyecto que ningún árbol sería talado en la rehabilitación



No quieren que los transplanten, exigen que no se toquen. El Parque Hidalgo es la zona de León dónde hay más árboles, así lo declaró Ricardo de la Parra el jueves en el zoológico.



El argumento del ayuntamiento es que visualmente existen algunos árboles que no son adecuados para la vista de la ciudad, pero comentan que debido a la calidad del aire no estamos para darnos lujos de cambiar o talar.