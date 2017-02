Desconocen impacto de León Agradecido

JOSÉ ANTONIO CASTRO MURILLO | LEÓN, GUANAJUATO Publicada el

Directivos de León Agradecido admitieron que no hay certeza sobre los resultados obtenidos por la organización entre los elementos policiacos, pues no se conoce la cantidad de agentes que aprovecha los descuentos y beneficios que se les ofrecen.



“Al día de hoy no tenemos la medición puntual de cuántos elementos están haciendo uso, estamos trabajando en tratar de mejorar esa medición para identificar qué tanto uso se está dando”, dijo Eduardo Gómez López, presidente de la fundación.



Se conoce que son casi 50 los comercios que participan en esta iniciativa iniciada tres años atrás que busca recompensar con descuentos en diferentes comercios y servicios a los elementos de la Policía Municipal.



“No nos vamos tanto en el número de establecimientos como medición de éxito, porque podríamos tener 200 en el catálogo y si hay 100 que nunca se visitan, no pasan de ser una página más ahí, entonce es más que número de comercios, es comercios donde se utilice mucho y que sea un beneficio real”, señaló Gómez López.



Además de los descuentos en esos comercios, se oferta a los uniformados la posibilidad de adquirir motocicletas con financiamientos sin intereses y becas para sus hijos.



“Seguimos analizando opciones dentro del esquema de beneficios”, dijo Gómez López.



Recodó que la labor de la fundación no se limita a estos beneficios sino también a “generar en la sociedad esa conciencia de que debemos respetar, reconocer y agradecer la labor que levan a cabo los oficiales y ese es el reto que tenemos en materia de comunicación”.



Pero admitió que este aspecto “no es fácil, porque la percepción ciudadana varía mucho. pero muchos tienen una percepción negativa y no es fácil ir a tratar de cambiarla”.