Plantea 2 reformas contra delincuentes

CUTBERTO JIMÉNEZ MAYAGOITIA | León Publicada el

Sin titubear, Miguel Márquez afirma que se la juega hasta el final, con Carlos Zamarripa y Álvar Cabeza de Vaca.



Le quedan 19 meses a su gobierno y nunca como ahora, Guanajuato vive una crisis de inseguridad; hay días que reportan hasta 12 asesinatos, robo constante de combustible y una lucha feroz de cárteles por el mercado de la droga.



“Es un fenómeno que nos ha alcanzado a todos. Yo qué advierto: si no hay un sistema de prevención, procuración e impartición de justicia con leyes más rígidas, esto se nos va a complicar”.



Márquez avala el trabajo del procurador de Justicia, Carlos Zamarripa; y del secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, sus funcionarios más cuestionados por opositores políticos y grupos ciudadanos.



“Por el amor de Dios… tendríamos a dos mil delincuentes más ya en la cárceles y no estarían generando un daño a la sociedad, si se adecuaran las leyes a la realidad de México”.



Hace un mes, Miguel logró que en la reunión nacional de gobernadores (Conago), aprobaran dos propuestas que apuntan a “acabar con la impunidad”.



Una, que los “huachicoleros” sean procesados tras las rejas y dos, que los delincuentes pertrechados con armas de alto calibre, no salgan de la cárcel.



“El problema es que no se quedan. Para los elementos del Ejército, de la Policía Federal, policías estatales o municipales, es una frustración, más tardan en detenerlos y ponerlos a disposición que en lo que salen”.



El Gobernador de Guanajuato tiene 48 años de edad, a los 27 fue diputado local y al cumplir 30 ya era alcalde de Purísima del Rincón, su tierra natal.



Antes de entrar a la política fue migrante, seminarista y ranchero. Ahora se prepara para rendir su V Informe de Gobierno, el 2 de marzo, e iniciar el último capítulo de su mandato, “dispuesto a cerrar a tambor batiente”.



Márquez subió en cinco años la cobertura en los niveles de bachillerato y educación superior. En prepa pasó del 50 al 70% y quiere llegar a 80%. En universidad subió del 20 al 27% y se propone alcanzar el 30%, en lo que resta de su mandato.