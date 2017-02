Premian a operadores

REDACCIÓN | Juan Rigoberto Pacheco / León Publicada el

El Sistema Integral de Transporte Público de León reconoció como los mejores a 57 operadores de diferentes rutas por su servicio y dedicación a su labor.



En el lugar estuvieron presentes familiares de los operadores, quienes orgullosos de ellos aplaudieron cuando pasaron a recibir el reconocimiento. Además se sorteó una televisión, horno tostador, maleta de viaje y máquina para cortar cabello.



Los premiados llegaron de distintas líneas de transporte como Los Ángeles, Centro-Bellavista, Centro-Coecillo, Centro-Estación, Fco. Villa, Garita, La Joya, Suburbano de León, San Juan Bosco y Red Optibus.



Rufino Soto, quien lleva 20 años como operador, compartió que se siente orgulloso por su trabajo pues comenzó con la ruta 8 “Blasito” que desapareció cuando llegaron las orugas y ahora maneja la ruta 7 auxiliar.



“Me gusta y me da orgullo recibir un reconocimiento, he recibido comentarios positivos de mucha gente por mi trabajo”, mencionó.



Además como operador tiene historias que contar, pues dijo que hace dos años un hombre falleció en el camión cuando llegaba a la estación Delta.



“Un señor ya grande de edad murió de un infarto en la unidad, me asusté mucho pero compañeros me auxiliaron”, anotó.



También se galardonó a Alejandra Pacheco, que es madre de dos hijos, fue impulsada a tomar este empleo por su papá Francisco Pacheco, quien también trabajó como operador durante mucho tiempo.



Comentó que trabajar como operadora es una labor para admirar, ya que no es fácil y se necesita de tiempo y dedicación para dar un buen servicio.



“Hace tiempo dos señores me hicieron la parada, uno de ellos dijo que no se subiría porque lo iba manejando una mujer, sólo me reí y seguí mi camino”, contó.



Dijo que ha hecho buenas amistades con hombres y mujeres pues ya son dos compañeras que trabajan en la oruga. Lleva 6 años manejando la ruta de “Circuito 58 auxiliar”.