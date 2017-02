Reclaman al Alcalde tala en Parque Hidalgo

MARÍA FERNANDA GASCA VIRUETE Publicada el

Ambientalistas exigen al alcalde Héctor López Santillana que cumpla su compromiso de no retirar ni un árbol del Parque Hidalgo, en su proceso de remodelación; hasta ayer, iban 15 ejemplares talados.

Integrantes del Colectivo Alebrije y Déjame Plantado realizaron un censo de árboles en la parte del parque abierta al público.

Hasta ayer, el conteo fue de 447 árboles, pero será hasta el próximo domingo cuando concluyan dicho censo.

Celia Garza Vera, miembro de Déjame Plantado, aseguró que por medio de un comunicado se enteraron que un total de 57 árboles serán talados, como parte de las obras de rehabilitación del parque.

El pasado 14 de febrero, los ambientalistas acudieron a revisar la zona y se encontraron con personal retirando 15 árboles sanos.

Debido a que el parque está dividido en dos partes, la zona pegada a la colonia Obregón se encuentra cercada y sólo trabajadores tienen acceso a ésta.

En el banderazo de arranque de la rehabilitación, el Alcalde aseguró que se respetarían los árboles del parque.

"El proyecto anterior que había, hablaba de afectar árboles y ahora pueden estar ustedes seguros de que el nuevo proyecto respetará los árboles, la segunda parte es que conservaremos la identidad del Parque Hidalgo", señaló López Santillana.

Ciudadanos se sumaron ayer al conteo de árboles y durante cuatro horas, aproximadamente, fueron colocando un listón rojo en cada ejemplar.

"Debido a la calidad del aire, no estamos para darnos el lujo de talar ni un árbol", dijo Garza Vera, quien aclaró que no permitirán un trasplante.

Durante el conteo, vecinos señalaron que el Parque Hidalgo necesita vigilancia, mantenimiento, un quiosco, más áreas verdes, baños públicos, alumbrado, comedores, albercas para niños y más fauna.

Por su parte, Sara Pinedo, miembro del Colectivo Alebrije, dio a conocer los resultados de una encuesta que hicieron a 50 usuarios del parque en los meses de noviembre y diciembre del 2016.

El 73% de los encuestados aseguró que las áreas verdes del parque son la mayor cualidad del parque, el 12% dijo que su historia, el mismo porcentaje contó que su ubicación y 3% se enfocó en el comercio.

Además, se les cuestionó sobre los problemas del parque; el 38% dijo que la inseguridad es el principal; el 35%, el vandalismo; el 15%, el deterioro, y el 12%, la falta de actividades.

El director de Gestión Ambiental, Ricardo de la Parra, dio a conocer que como parte del primer censo que se hará de los árboles de la ciudad, el Parque Hidalgo cuenta con 720 árboles, seguido del Parque Juarez, con 352.

'Gobierno es casi un ecocida'

Celia Garza Vera, integrante de Déjame Plantado, señaló que le faltan pocos argumentos para que la actual administración esté catalogada como ecocida.

"Si pensamos los árboles albergan fauna, aves migratorias, crean un ecosistema, si es alterado, se puede restaurar, pero tarda mucho. No me atrevería, pero sí está cerca de ser una administración ecocida. No es la única, León ha tenido muchas, porque no hay una área de Gestión Ambiental fuerte", señaló la activista.

Recordó que en el Parque Lineal La Sardaneta, fueron talados mil mezquites para colocar una plancha de concreto, en el lapso de su construcción.

Mientras que en la colonia Portales de la Arboleda, las personas lucharon porque no invadieran su área verde para colocar una estación del SIT y ahora hay una fábrica.

Durante la administración de Héctor López Santillana, la Dirección de Gestión Ambiental tiene un registro de una tala total de mil 117 árboles.

"Los mil mezquites de Sardaneta fueron con Bárbara Botello, con Miguel Márquez, promoviendo ese proyecto estatal", dijo Garza.

"Se invierten millones de pesos en crear parques, pero lo único que hacen son planchas de concreto".