Abengoa quiere seguir



A 30 años de soñar con el agua de Río Verde, hoy del proyecto El Zapotillo, no ha llegado ni una gota, ni aire.



Ya tenemos una presa construida a 80 metros de altura, suficiente para garantizar el abasto comprometido para León y para Los Altos de Jalisco, no así para Guadalajara que la necesita de 105 metros.



La última fecha pactada para recibir el agua en León es agosto 2018, y eso que ya se había autorizado una prórroga de nueve meses. Faltan 17 meses para que se cumpla el plazo y desde ahora aseguramos que no concluirán el proyecto.



Lo peor es que la Comisión Nacional del Agua (Conagua), responsable, no da una explicación. Tampoco hay un nuevo plazo.



El acueducto, es decir, el popote que nos traerá el agua a casa, simplemente no marcha. En el Consejo Directivo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) se reveló que apenas y van colocados dos kilómetros de los 140 y cuatro kilómetros de los 44 del macrocircuito de distribución.



De alarma el poco avance de esa tubería que dicen la instalan desde hace siete meses.



Ya sabemos que además de las múltiples aristas para concretar el proyecto (judiciales, políticas, económicas, técnicas, religiosas, etcétera), el principal problema hoy es la situación financiera de la empresa concesionaria, Abengoa, la cual desde hace rato sufre por salir de su crisis financiera.



La buena noticia es que, al menos en España, su casa, Abengoa ya salió del concurso mercantil (paso previo a una quiebra). En México hay que esperar a abril para que sepamos si también salen del hoyo.



Lo que sí es cierto es que Abengoa ya priorizó que apuesta a concretar tres proyectos en México, uno de ellos El Zapotillo, y que se niega a ponerlo en venta. Lo anterior se los dijo directamente el director de Abengoa México, Fernando Martínez, al presidente del Consejo Directivo del SAPAL, Pedro González, y al director general, Leonardo Lino, en visita a León el pasado 26 de enero.



La semana pasada funcionarios de la Conagua, Gobierno del Estado y SAPAL, anduvieron en Monterrey para visitar a la empresa proveedora de la tubería para el acueducto y les dijeron que ya tienen 40 kilómetros liberados (27 kilómetros fabricados y 13 más en proceso). Además que por ellos no se preocupen, sólo es cuestión de les paguen en tiempo y forma.



Lo que sigue ahora es que el Consejo de SAPAL, el Ayuntamiento y Gobierno del Estado, den lo que le llaman la no objeción para que comience a fluir los recursos del Fideicomiso a la Concesionaria Acueducto Zapotillo, y ya no haya pretexto para que le apuren con la obra.



Ya hemos dicho que financieramente el proyecto parece blindado, pues el 49% lo aporta a fondo perdido el Fondo Nacional de Infraestructura, otro 21% parte de los recursos que Banobras les financia y el 30% lo aporta la concesionaria pero se respalda con cartas de crédito bancarias.



Gobierno del Estado y SAPAL deben realizar el pago anual que corresponde a 25 años de la concesión.



En el caso de SAPAL dispone de unos 750 millones para el proyecto, 500 como reserva para los pagos futuros de la concesión y el resto que le requirió la Conagua por extra costos del proyecto. Ni un peso de ese recurso ha salido todavía de las arcas del Sistema, aunque 100 podrían ir pronto al Fideicomiso.



En el Congreso de la Unión el diputado leonés, Ricardo Sheffield, ya pidió a Conagua dar la cara y transparentar la información.



Hoy, todo depende de esperar a abril, mes clave para la crisis de Abengoa México. A rezar pues.

Sistema Estatal



Anticorrupción, uuurge



Para el Congreso Local ya no hay mañana, urge dar vida al Sistema Estatal Anticorrupción.



Ya en el periodo pasado se aprobó la reforma constitucional con las bases del Sistema, y algunas otras secundarias, como incluir la extinción de dominio en los casos de enriquecimiento ilícito.



También la intervención del Congreso, previo a una convocatoria pública, en el nombramiento de los titulares de los órganos de control interno de los organismos autónomos (Procuraduría de los Derechos Humanos, Instituto Electoral del Estado, Tribunal Electoral, Instituto de Acceso a la Información). A excepción de la Universidad de Guanajuato cuya facultad mantiene el Consejo General Universitario.



En un segundo paquete de propuestas, que ya está presentado para su análisis y dictamen, se incluye: la nueva Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, la que nos dirá cómo es que va a funcionar. Ahí se pondrán las reglas para nombrar el Comité Ciudadano de cinco integrantes y el Comité Coordinador del SEA, que también presidirá un ciudadano y sumará a todas las dependencias públicas relacionados al tema.



Es fundamental transparentar y garantizar nombrar a ciudadanos de probada calidad moral y técnica.



También ya está sobre la mesa la reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público para crear la figura del Fiscal Anticorrupción, perfil que deberá salir de una amplia convocatoria ciudadana y ser votado por el Congreso del Estado. El pero es que todavía dependerá de la Procuraduría de Justicia del Estado, hasta que no se apruebe la reforma para tener una Fiscalía General de Justicia realmente autónoma.



En la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo se precisarán algunas de las funciones que en materia de prevención tiene la hoy incipiente Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado.



Otro bloque de iniciativas pendientes de presentarse incluye la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa (lo que hoy es el Contencioso Administrativo) que ahora será responsable de sancionar las faltas administrativas graves en temas de corrupción tanto de autoridades como de los particulares.



También vienen reformas a la Ley de Responsabilidades, la de Contrataciones Públicas y la Orgánica Municipal. Y desde luego del Código Penal para que los actos de corrupción se castiguen en serio.



Este es el gran tema del Congreso del Estado para el periodo que inició el pasado 15. Deben hacerlo pronto pero con mucho cuidado, se trata de un Sistema Anticorrupción que prevenga y que castigue.



El tema lo conduce la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que preside la panista leonesa, Libia Dennise García; de secretario el tricolor Jorge de la Cruz, y como vocales a: Beatriz Manrique (PVEM), Arcelia González (PRI) y los panistas Verónica Orozco y Guillermo Aguirre.





Foro empresarial



Con la pretensión de contribuir con propuestas a este Sistema Estatal Anticorrupción la Coparmex León, que comanda el empresario Jorge Ramírez Hernández, convoca a un foro el día 3 de marzo.



El programa incluye dos paneles, uno sobre “Las mejores prácticas en la ética gubernamental”, en el que participan el gobernador Miguel Márquez; el alcalde Héctor López; y el senador Juan Carlos Romero, todos ellos panistas. Y será moderado por el presidente nacional de Coparmex, Gustavo Hoyos.



Los Jóvenes Coparmex presentarán el programa “Yo no doy mordida”, e invitarán a todos a firmar como testigos.



En otro panel de “Los retos en el combate a la corrupción en el País”, participan el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso Local, Éctor Jaime Ramírez; Max Kaiser, director Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO); Pablo Marín, vicepresidente de los jóvenes Coparmex León; y es moderado por el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez.



En la Coparmex León andan sacados de onda porque también se hizo una invitación formal a participar como ponente al presidente del Poder Judicial del Estado, Miguel Valadez Reyes, pero ni cita les dio para que le explicaran, luego les prometieron un enlace vía telefónica, pero tampoco se dio.



En el sector patronal están preocupados pues no hay Sistema que funcione sin la autoridad judicial.



La misma extrañeza hay en la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León en la que el Presidente del Tribunal es uno de los integrantes pero, a casi un año de su conformación, tampoco asiste. Eso sí, hay que decirlo, nunca deja de mandar algún Consejero como representante, pero lo quieren ver ahí.





Morena, triste inicio



Lo que mal empieza, mal termina, reza un dicho de sabiduría popular. Bien aplica para la primera representación que logró tener el partido de Andrés Manuel López Obrador en el Congreso Local.



Morena logró en Guanajuato la pasada elección de 2015 el 3% mínimo de la votación necesaria para tener registro como partido político en Guanajuato, lo que significa recibir prerrogativas del dinero de todos, y además colar un diputado local plurinominal en la persona de David Alejandro Landeros.



Fue el afortunado del proceso de tómbola que implementó Morena para elegir diputado.



En su currículum, disponible en la página del Congreso, reporta como estudios “capacitación técnica y práctica de la Comisión Federal de Electricidad en trabajos de alta y baja tensión”. Y su experiencia laboral fue como Jefe de Mantenimiento Eléctrico en varias empresas locales y contratista en la CFE.



Para ser legislador bien sabemos que no es exigencia amplios blasones académicos, pero no sobran, menos cuando se recibe un salario bruto mensual de 177 mil pesos y neto de 110 mil pesos. Además del resto de las partidas que ejercen como una representación parlamentaria, de ahí la guerra interna.



Desde un principio su diputado suplente, y quien es uno de sus asesores, Alejandro Bustos Martínez, presionó para quedarse un periodo a cobrar como Diputado, pero Landeros no accedió a ese trato.



La “bomba” explotó. Un audio de llamada privada revelado por un canal de televisión en Guanajuato puso al descubierto la lucha por las migajas de poder. El legislador acusó a sus asesores de desviar los recursos públicos y a su jefe estatal, Ernesto Prieto, de pedirle 20 mil pesos mensuales de su dieta, que no le dio.



El viernes el legislador local de plano pidió una licencia por 90 días, que aún no le aprueban sus 35 compañeros diputados, y que tampoco es un hecho que así lo hagan, de entrada la mayoría la tiene el PAN donde trasciende que no les parece que se vaya justo cuando debe aclarar el uso del recurso público en la investigación que ya tiene abierta la Contraloría Interna del Poder Legislativo.



Y más dudarían en darle la licencia cuando quien se quedaría en su lugar sería uno de los señalados.



David Landeros participa en la Junta de Gobierno y sólo en una Comisión, la de Atención al Migrante, de la que es Secretario y que hoy cobra ahora especial relevancia ante las medidas del Gobierno de Trump.



De las iniciativas presentadas por el Legislador poco qué decir. Una buena fue su propuesta en agosto pasado para que comparecieran el Secretario de Seguridad Pública y el Procurador de Justicia del Estado para exponer ante el Pleno la situación de seguridad en la entidad, pero no se la aprobaron.



Destacó una iniciativa que subió en octubre 2016 de Ley de Austeridad para el Estado y sus Municipios, que entre otras cosas plantea reducir a la mitad los salarios de los funcionarios de primer nivel de los 3 Poderes, bajar 10% la burocracia, reducir financiamiento a partidos políticos, etc. Además de un punto de acuerdo para solicitar a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) una auditoría integral a la construcción del nuevo Palacio Legislativo, ambas están en trámite.



La única vez que se notó fue cuando acusó que había aviadores en el Congreso, pero no lo probó, y al final mejor se disculpó.



Eso sí, no es el único que cobra por casi nada, pasa con varios más de otros más partidos.



En el caso de la dirigencia estatal de Morena pasó de Ernesto Prieto papá a Ernesto Prieto hijo. Y para este año reciben prerrogativas del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) por 9.2 millones de pesos.



Morena logró obtener representación con regidores en Irapuato, Salamanca, Guanajuato Capital, Apaseo el Grande, Silao, y Celaya, aunque éste último, de nombre J.Ynés Piña, hace unos días fue expulsado del partido por haber votado a favor del endeudamiento de 350 millones para obra social.



Andrés Manuel López Obrador gana terreno rumbo a la Presidencia del 2018, pero en Guanajuato el complot lo tiene adentro.