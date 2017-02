JOSÉ LUIS PALACIOS BLANCO | León Publicada el

Vivimos años difíciles para la religión católica y para la iglesia. No lo podemos negar. En un mundo dominado por la racionalidad y el consumo, la sociedad deja de lado muchos fundamentos.



Es cierto también que casos de pederastia como el de estos días en el Bajío han alertado a la opinión pública sobre la necesidad de que nuestros líderes religiosos sean congruentes y que la ley se aplique para quienes atacan a menores.



Por eso me refiero ahora a la necesidad de tener figuras, líderes, historias, que nos inspiren y recuerden que hay cantidad de gentes buenas que dan su vida por los demás.



Una de estas historias es contada en una película que se estrena en todo el País la próxima semana: “Silence” o “Silencio”, película que ha sido nominada al Oscar por su fotografía y que cuenta la historia de dos misioneros jesuitas portugueses interpretados por Adam Driver (el de Star Wars: El despertar de la fuerza) y Andrew Garfield (Spider-Man), que se enfrentan a su mayor prueba de fe cuando deben viajar al Japón pagano del siglo XVII para buscar a su desaparecido maestro Liam Neeson (Taken), de quien se decía había renunciado a su fe bajo tortura.



El filme es dirigido por el afamado Martin Scorsese, -quien rodó hace casi 30 años “La última tentación de Cristo” (y que generó mucha polémica incluso para ser rechazada entonces por la iglesia conservadora)-.



Scorsese es un genio cinematográfico que ha hecho obras como Taxi Driver y fue esta película, según él, el resultado de un proceso de casi 30 años por llevar a la pantalla la novela homónima de Shusaku Endo (1966).



Invitar a verla es también porque la fotografía está a cargo del mexicano Rodrigo Prieto (Amores perros y Babel) y más, porque Prieto fue nominado al Oscar a la mejor fotografía por su trabajo.



La trama es muy interesante. Plantea el silencio como la respuesta de la divinidad al ser humano que, en condiciones extremas, duda de su fe. Es el silencio como un sonido común a las personas que encuentran todo el entorno adverso. Pongamos el contexto del guión: el catolicismo no pudo penetrar fácilmente a China, India y a Japón.



Los jesuitas fueron los primeros en hacerlo, considerando su formación espiritual y científica, aunque fue una misión casi imposible. Surgidos en el inicio del siglo XVI, ellos inician una diáspora por el mundo siguiendo el ejemplo de San Francisco Xavier, el jesuita misionero en oriente.



La cultura japonesa se dibuja con claridad en la película; eran tiempos de predominio de maneras locales de ver la vida y los japoneses, tan reacios a la cultura occidental, veían en el cristianismo una estrategia de control de ideas.



En 1549 llegan los jesuitas a Kagoshima desde España con las esperanzas de llevar el catolicismo al Japón; las autoridades los aceptan con el fin de poder tener una relación comercial con Europa.



Aún así, en aquel tiempo un total de 93 jesuitas son asesinados (de ellos tres han sido hoy canonizados: Pablo Miki, Juan de Goto y Diego Kisai), 37 beatificados y los demás tienen introducida la causa de beatificación.



Además, la iglesia católica venera a los “26 mártires de Japón”, grupo de cristianos ejecutados mediante crucifixión en 1597 en Nagasaki. La ejecución se llevó a cabo con fin de ganarse el favor de las sectas budistas y evitar la influencia de las potencias extranjeras en la política interior.



Ese es el contexto de la película, pues la trama muestra a dos de ellos que deciden viajar a Japón en el siglo XVII y encuentran un ambiente hostil donde se evita propagar el cristianismo. Los misioneros jesuitas enfrentan un dilema: se pueden salvar ellos -y los japoneses conversos de la muerte por crucifixión, en la hoguera y por ahogamiento-, si niegan su religión; por ello confrontan su flaqueza humana con el silencio.



Y así, éste aparece como una comprensión más profunda del amor de Dios en medio de la pregunta sin respuesta que es la oración.



En estas condiciones no fue fácil declararse cristiano en el Japón; pasaron tres siglos y hasta 1908 regresan los jesuitas a Japón a abrir colegios, parroquias y universidades (Japón tiene apenas 1% de católicos). Dos jesuitas españoles misioneros en Japón han sido Padres Generales de la Compañía de Jesús, el P. Pedro Arrupe SJ (1965-1985) y el P. Adolfo Nicolás SJ (2008-2016).



Hoy residen en Japón unos 200 jesuitas, el 30% de ellos nativos del país y por eso, el testimonio de los misioneros se eterniza en la cinta de Scorsese. Realmente la supervivencia de la fe durante estos siglos es un milagro de la fidelidad de la Iglesia japonesa.



La película que se estrena en León el próximo viernes 24, tiene una importante manufactura mexicana. El mexicano Gastón Pavlovich produjo el largometraje con 46 millones de dólares. Pavlovich produjo antes aquí “El estudiante” con escenarios en Guanajuato; él, a través de su casa productora Fábrica de Cine hizo un esquema financiero con las preventas internacionales, capital de riesgo e incentivos fiscales hasta lograrlo.



Luis García Orso, un querido jesuita mexicano experto en cine nos recomienda ampliamente la película para quienes estamos cerca de los jesuitas y a quienes, rodeados de desesperanza, buscamos las respuestas del silencio.