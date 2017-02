Pega violencia a niños

REDACCIÓN | LEÓN, GUANAJUATO Publicada el

Pese a que el secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, Álvar Cabeza de Vaca Appendini, comentó que la ola de violencia que vive el estado no ha trastocado a civiles, de enero a la fecha cuatro niños han fallecido y un bebé resultó lesionado en hechos violentos.



Primero, fueron tres menores en una finca ubicada en la carretera entre San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo.



El hecho continúa plagado de dudas, ya que las autoridades defienden la postura de que fue el padre de los tres niños de 11, 8 y 4 años, quien los mató.



Sin embargo, los familiares, incluida la madre, defienden la idea de que fueron policías ministeriales quienes entraron al domicilio equivocado y accidentalmente mataron a los niños.



La propia Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) difundió que sí se llevó a cabo un operativo en el domicilio, en el cual se desató una balacera que duró más de dos horas.



Según la instancia estatal, el sábado 14 de enero recibieron un reporte refiriendo personas armadas en la mencionada finca, ubicada a la altura de ampliación Cieneguita en el kilómetro 4 de la carretera.



Al llegar, las autoridades fueron recibidas a tiros, por lo que respondieron el ataque con apoyo del Ejército, según se informó. Tras la refriega, entraron a investigar el domicilio y descubrieron los cuerpos de los infantes.



Sin embargo, la versión de los familiares refiere que, debido a una confusión, los oficiales entraron al domicilio equivocado, atacando a la familia.



Debido a que en el caso se involucra el actuar de fuerzas del Estado, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) continúa una investigación para comprobar si se violentaron o no los derechos de los habitantes de la finca, un proceso que aún no concluye.



Una cultura de



encarcelamiento

La delincuencia ha cambiado los comportamientos de los guanajuatenses drásticamente. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en León, 60.2% de la población de 18 años y más ha cambiado su hábito de permitir que menores salgan de su vivienda, esto por temor a ser víctimas de la delincuencia. Los datos de septiembre de 2016 presentan la media nacional en 56.4%.



En ese sentido, el psicólogo Leonardo Martín Dorony Saturno, explicó que actualmente se vive en una cultura de auto encarcelamiento, “nosotros generamos la violencia y nuestra cárcel”.



Recordó la tendencia de cerrar colonias, pero no lo consideró una solución. “La solución no está en más policías y patrullas, sino en responsabilizarnos”.



El especialista en psicología social comentó que debe de trabajarse en políticas públicas que permitan rescatar el tejido social, una tarea importante no sólo en la familia, sino con mayor relevancia en la vida académica y en las comunidades.



Otros dos casos

Menos de un mes después del asesinato en San Miguel de Allende, se suscitó otra muerte de un menor. El 9 de febrero pasado, se registró un ajusticiamiento en la colonia El Llanito, en San Francisco del Rincón, donde perdió la vida un menor de edad.



En ese sentido, la PGJE refirió que fue un grupo con armas largas el que irrumpió en un establecimiento para acabar con los residentes. El procurador de Justicia del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, comentó que días antes, luego de una denuncia anónima, habían cateado el domicilio y encontrado droga.



Las pesquisas para encontrar a los responsables de la matanza continúan, ya se han identificado al menos a cinco responsables.



Dorony Saturno aseguró que, de una forma u otra, todos somos víctimas, tanto el que sufre como el que hace sufrir la violencia, en una sociedad en las que las psicopatías son las valoradas: si robaste y no te atraparon, eres genial, valiente, etcétera.



Apenas tres días después, un bebé fue encontrado con una herida de bala en el lado izquierdo de su abdomen. El infante se encontraba en el regazo de su madre, quien yacía muerta en su casa, en Apaseo el Grande.



En dicho caso, el subprocurador de Justicia de la Región C, René Urrutia de la Vega, refirió que la bebé está delicada por la lesión. La madre del bebé de dos meses, Rosa del Carmen Delgado Lara, de 28 años, murió a causa de dos balazos en el pecho.



El también secretario general de la Asociación de Suicidiología para Latinoamérica y el Caribe, comentó que el individualismo reforzado por la concreción de la globalización impide que se piense en las comunidades, y al final se actúa sin pensar en las consecuencias que puede traer incluso a los propios familiares.



Un caso así vendría siendo los grupos de delincuentes que involucran a sus familias en una actividad de la cual se vuelven cómplices.



“Cada vez vamos más al individualismo, lo mío y nadie más; y vamos a un camino de la barbarie, a la animalización. Estamos creando más animalizaciones donde la territorialidad es mucha… por eso me encierro en mi comunidad, en mi colonia”.