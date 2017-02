Roban una y otra vez y quedan sin castigo

REDACCIÓN | LEÓN, GUANAJUATO Publicada el

El año pasado 778 menores de edad fueron detenidos en León por cometer delitos como robo, asalto o portación de armas, entre otros.



Algunos son bien conocidos debido a la frecuencia con la que reinciden.



Ese mismo año, de acuerdo a registros de la Secretaría de Seguridad Pública, 44 menores fueron detenidos por cometer robo a comercio o asalto a transeúnte, pero en muchos de los casos la víctima no denuncia ante el Ministerio Público y el joven delincuente regresa a las calles a las pocas horas.



Ariadna Casillas, oficial de una caseta fija de Policía en la colonia La Carmona, aseguró que por la zona hay un joven conocido por asaltar a quienes circulan por allí.



Con 14 años, dijo, lo detienen por lo menos dos veces a la semana al ser sorprendido cometiendo delitos.



Según estadísticas de Seguridad Pública, en las colonias Las Trojes y La Carmona se detectaron más robos a comercio el año pasado.



El oficial Arturo Castro, asignado a la misma zona, declaró que el adolescente -que “trae la escuela de sus padres”-desde noviembre utiliza un arma de fuego.



“Hemos detenido menores con la misma situación de robos, pero son muy pocos los que traen un arma de verdad o mínimo un cuchillo, los demás utilizan pistolas de juguete o armas hechizas que al verlas bien dan risa”, contó.



El menor vive a unas cuadras de una caseta de Policía, pero los vecinos no denuncian por miedo.



Elementos invitaron a las víctimas y a los testigos a denunciar ante el Ministerio Público cuanquier delito, para que los responsables no sean liberados horas después.