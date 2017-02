Legisla con su bebita

YAJAIRA GASCA Publicada el

Poca gente sabe que la diputada Libia Dennise García Muñoz Ledo se desvela todas la noches, cambia pañales, calienta biberones y regresa a la cama para dormir lo poco que puede y al día siguiente debe levantarse a cumplir sus tareas como madre y legisladora.

Recientemente, la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) y presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, una de las comisiones más relevantes del Congreso local, dio a luz a su segundo hijo y ya es común verla realizar sus actividades con su bebé en brazos.

Ella lo reconoce, no ha sido fácil combinar las responsabilidades que tiene como diputada local con la tarea de ser madre, de la que no se tiene descanso, a los hijos y a la familia hay que cuidarlos y procurarlos 365 días al año, las 24 horas al día.

"No ha sido sencillo para mí en la política, y en el cargo que ocupo, sin embargo, el apoyo de mi pareja, de mi esposo, ha sido muy importante para que yo pueda llevar a cabo mi actividad legislativa, que a veces no tiene horarios, que a veces es estar todo el día afuera y de ahí la importancia de llevar conmigo a mi bebé, de extender la lactancia".

Licenciada en Derecho por la Universidad de la Salle Bajío, abogada litigante en materia civil y mercantil, la diputada se considera una mujer como tantas otras.

"Yo te puedo decir que soy una de tantas mujeres que trabaja y que además es mamá y tiene que atender a sus hijos, hoy día tal vez nos ven en el centro de trabajo laborar y a veces desconocemos que las mamás pasamos la noche en vela, atendiendo a los pequeños, y es una realidad de todos los días que no es visible", aseguró.

Por ello, para la legisladora es importante hacer evidente que las mujeres y, sobre todo, las madres de familia, cubren muchos roles y que deben atender las necesidades que tienen.

"A mí me parece fundamental que hoy día las mujeres que ocupamos un cargo público alcemos la voz por los derechos de otras mujeres, y otras mujeres trabajadoras y que son además mamás, me parece que esta parte de visibilizar la maternidad como una parte fundamental de la mujer y que además no riñe con nuestra capacidad laboral, no somos menos productivas por estar embarazadas o no somos menos productivas por ser mamás, me parece que eso es muy importante y es un mensaje que hay que permear a la ciudadanía y a la sociedad", dijo.

Busca obligatoriedad de lactarios

La diputada panista recordó que en la Ley del Trabajo para los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios de Guanajuato existe una disposición para que los organismos públicos cuenten con espacios adecuados para la lactancia, pero aceptó que esto no se cumple.

"En la Ley del Trabajo de Guanajuato existe una disposición en los derechos de las madres trabajadoras que habla que los centros deberán contra con algún espacio donde la madres puedan hacer esta extracción de leche en condiciones de salubridad, sin embargo, queda como un llamado a misa y la realidad es que salvo el Poder Judicial que sí cuenta con un lactario establecido, las demás dependencia no cuentan con espacio específico", expresó, aunque en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) también existe un cuarto de lactancia.

Incluso aseguró que el propio Congreso local no cuenta con un espacio de este tipo, pero sostuvo que en la Comisión de Administración se abordó esta necesidad y se comenzará a trabajar en el proyecto.

"Me parece fundamental que nosotras como mujeres cuando ya nos incorporamos a la vida laboral, cuando comenzamos a tener cargos, puestos y que salimos también a ser el sustento de nuestras casas, tenemos necesidades muy específicas y sobre todo las que somos mamás", añadió la diputada del V Distrito de León.

Impulsa parentalidad responsable

Por otro lado, García Muñoz Ledo aseguró que ya trabaja en reformas legales a diferentes leyes para promover la paternidad responsable, esto es conceder derechos iguales a hombres y mujeres para que ambos se encarguen del cuidado de sus hijos.

En la Legislatura pasada se aprobó una reforma a la Ley del Trabajo de Guanajuato para conceder a los padres de familia cinco días de descanso después del nacimiento de sus hijos.

"Me parece que los primeros meses de vida los bebés ocupa esa cercanía con los padres y creo yo que sí hay países que han avanzado mucho en este tema, documentando el tema veía Perú, Uruguay, que tienen inclusive, además de la licencias de maternidad, permisos o subsidio de parentalidad para que hasta los seis meses de vida, los papás de los bebés puedan tener este permiso alternado para cuidar a los pequeños, me parece que es fundamental que también en México y en Guanajuato empecemos a abonarle a este tema y ya estamos preparando algunas iniciativas por ahí", enfatizó.

García Muñoz Ledo se distingue desde el comienzo de la Legislatura por su iniciativa para hacer propuestas y opinar sobre la mayoría de los temas que se discuten en el Congreso y ahora porque a donde va carga a su hija recién nacida.

Est los hace con un fular o una bandolera, porque con ellas se puede practicar el porteo, tendencia que promueve una relación más cercana de la madre con sus hijos.

Al tenerlos cerca del pecho y con los latidos del corazón de la mamá, se busca generar la tranquilidad de las pequeñas criaturas.

Así carga Libia Dennise su responsabilidad como madre y como diputada, con rebozos, muy a la mexicana y cerca del corazón.