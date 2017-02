Bajan redadas, aumenta el temor

FRANCISCO MANCERA | León Publicada el

Las redadas en el estado de California han bajado con relación al año pasado, sin embargo, el pánico desatado entre los migrantes no tiene comparación, señaló el encargado de la Oficina de Enlace de Guanajuato en California, Sergio Aguirre Godinez.



“Tristemente hay mucho pánico, mucho temor, mucha ansiedad, ha sido realmente un golpe muy fuerte que no se esperaban, nuestros migrantes (…) En este momento es más la publicidad que los hechos, incluso han bajado con respecto al año pasado, la realidad es que hay que tener calma”.



Casos como el del ‘dreamer’ Daniel Ramírez, quien supuestamente fue confundido por un tatuaje o la oriunda de Abasolo, Guadalupe García quien fue una de las primeras deportadas, han sido casos emblemáticos que, si bien han causado temor entre los migrantes, también han ayudado a extremar cuidados.



“Una recomendación que hemos hecho a nuestra gente es que sean cuidadosos y que no digan nada, que se queden callados porque es su derecho, que le hablen a su abogado”.



Muchos migrantes tienen miedo de asistir a su cita anual con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), ante esta situación se les aconseja consultar con varios abogados.