FELISMA 2017 Primera parte

Doce años consecutivos se dice pronto, pero el pequeño ejército de voluntarios, coordinadores, diseñadores, maestros, estudiantes- talleristas, escritores, personal de apoyo y otros dirigidos hábilmente por Susan Page y Armida Zepeda consiguen otro resonante éxito en éste encuentro de las tres naciones norteamericanas en el SAN MIGUEL WRITER´S CONFERENCE & LITERARY FESTIVAL / FESTIVAL DE ESCRITORES Y LITERATURA DE SAN MIGUEL (FELISMA). Gracias a la continua generosidad de San Miguel Literary Sala, Agave, Sotheby´s, la embajada del Canadá y muchos otros patronos se desarrollo una nueva edición del laureado FELISMA, que logra tender puentes en estos inciertos tiempos para el entendimiento y convivencia pacífica entre nuestros pueblos, que lograron relacionarse magníficamente en este gran convivio.



Bien lo dijo Armida… “si hemos de hacer muros, que sean de libros”. Con ese ejemplo predican estos extranjeros apoyando a comunidades rurales en programas de alfabetización permanentes, asimismo, otorgan becas a jóvenes y talentos emergentes quienes luego son premiados por sus esfuerzos académicos. Robert Moor joven escritor Canadiense recipiente de la beca Middlebury en periodismo ambiental, presentó su libro factual “ON TRAILS: AN EXPLORATION” referente a sus experiencias en el sendero de los Montes Apalaches y la relación que tiene con nuestros propios caminos en un mundo tan caótico y reveló, con un gran sentido del humor, como su editor corrigió su propio sendero proponiéndole los cambios más adecuados antes de la publicación del libro.



El poblano Pedro Ángel Palou integrante desde su juventud de la llamada generación del CRACK junto con Jorge Volpi e Ignacio Padilla, curiosamente los 3 egresados de preparatorias dirigidas por religiosos, rindió homenaje a éste último quien sufrió una dramática muerte en tiempos recientes y tuvo la humildad de reconocerlo como un gran autor. Conminó a los jóvenes estudiantes a ensayar y equivocarse pero no cejar en sus deseos de escribir de forma disciplinada, auténtica y original, dándole una pequeña vuelta a los pocos argumentos primarios que existen desde tiempos inmemoriales y que al ser tratados con esa leve diferencia hace que los autores de “Harry Potter”, “Crepúsculo”, “El Señor de los Anillos”, “Las Sombras de Grey” y otros “best-sellers” sean tan exitosos. Sugirió leer constantemente, sin reposo para aprender y gozar de los otros escritores.



ADENDA ¡Por fin! Después de más de 22 años de causar perjuicios en la Tesorería Municipal lograron separar del cargo a la ex tesorera Maribel López, impuesta por la ex presidente municipal, la Yunquista RUBÍ LAURA LÓPEZ y que causó tantos problemas en ese vital departamento, era tal su incompetencia que ni la computadora usaba. Pero como no quisieron despedirla se la endilgaron a JUMAPA, es increíble como insisten en proteger a los ineptos solo por el apoyo de sus también incapaces madrinas o padrinos.