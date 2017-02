“¡Te creo Jesús!”

DANTE GABRIEL JIMÉNEZ MUÑOZ LEDO | Jesús cada día Publicada el

Lunes 7° Ordinario. Marcos 9, 14-29.

En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban los discípulos, vio a mucha gente que los rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Toda la gente, al verlo, quedó sorprendida y corrieron a saludarlo. Él les preguntó: “¿De qué están discutiendo?” Uno de entre la gente le respondió: “Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo y, dondequiera que se apodera de él, lo derriba, lo hace echar espumarajos, rechinar de dientes y lo deja rígido. He dicho a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido”. Él les respondió: “¡Oh generación incrédula! ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo habré de soportarlos? ¡Tráiganmelo!” Y se lo trajeron. Apenas el espíritu vio a Jesús, agitó violentamente al muchacho y, cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Entonces él preguntó a su padre: “¿Cuánto tiempo hace que le viene sucediendo esto?” Le dijo: “Desde niño. Y muchas veces le ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él; pero, si algo puedes, ayúdanos, compadécete de nosotros”. Jesús le dijo: “¡Qué es eso de si puedes! ¡Todo es posible para quien cree!” Al instante, gritó el padre del muchacho: “¡Creo, ayuda a mi poca fe!” Viendo Jesús que se agolpaba la gente, increpó al espíritu inmundo, diciéndole: “Espíritu sordo y mudo, yo te lo mando: sal de él y no entres más en él”. Y el espíritu salió dando gritos y agitándolo con violencia. El muchacho quedó como muerto, hasta el punto de que muchos decían que había muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, le levantó y él se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, le preguntaban en privado sus discípulos: “¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo?” Les dijo: “Esta clase de demonios con nada puede ser arrojada sino con la oración y el ayuno”. ~



Los escribas acosan a los discípulos. Estarían proponiendo a la muchedumbre, que esperaran a una salvación milagrosa en el futuro, pero sin intentar en lo mínimo, remediar la injusticia social.



El epiléptico, más allá de su condición personal, representa el nudo de injusticias institucionalizadas que oprimen al pueblo.



Los discípulos no habían podido, porque todavía no terminan de comprender la manera en que Jesús salva.



Jesús libera al chiquillo y con él al pueblo, no solo de su enfermedad, sino de la ideología de opresión. Lo ha liberado de manera semejante a la resurrección de un muerto.



Es probable que muchos de nosotros, nos hayamos encontrado en una situación similar; especialmente como la del padre del chiquillo. Deseamos que aparezca Dios y que nos libere del mal; siguiendo la pedagogía de este evangelio, podemos entender que para que ocurra el milagro, la liberación de Dios, es necesario creerle a Jesús.



Gritemos hoy como el padre del muchacho: “¡Te creo Jesús, ayuda a mi poca fe!”, experimentemos la necesidad de Él, ése es el mejor ingrediente de nuestra oración. Es el momento único en que el poder de Dios se integra maravillosamente con nuestra fragilidad. Al final, ocurrirá lo mejor, aquello que necesitamos para nuestra salvación.





Oración:



Señor Jesús, creo pero aclara mi fe. Ayúdame a sentir necesidad de ti. A orar con certeza y amor. Que nunca me acostumbre a vivir oprimido por ningún mal espíritu.



Permite que junto con mi familia, vivamos fuertes en la oración. Que seamos capaces de liberar personas, por nuestra fe. Amén.