Thomas Mann (1875-1955)

Alemán, premio nobel (1929). Es uno de los grandes escritores de todos los tiempos. Su obra monumental: josé y sus hermanos, es su visión bíblica. Hoy leemos:

EL DILUVIO



“...Los versos de las tablillas que habían sido citados a José, y que él había retenido tan excelentemente en su memoria, relataban, entre otros sucesos, la historia del gran Diluvio. José la hubiera sabido por otra parte, aunque no hubiese llegado a él más que verbalmente y en su versión babilonia. En su país occidental, y entre su gente en particular, dicha historia tenía una vida tenaz, aunque en una versión ligeramente distinta, en cuanto a la moraleja y a los detalles, de la tradición que era tenida por verdadera en Mesopotamia. En la época de su juventud, precisamente, esta versión estaba a punto de implantarse entre las gentes de José, en un relato que variaba del que estaba en uso entre los países del este. José conocía las menores peripecias. En aquellos tiempos, él no ignoraba que toda carne, incluso en las bestias, había corrompido su camino de una manera indescriptible, y la tierra misma se prostituía y devolvía avena loca cuando la habían sembrado de trigo; y esto, en desmedro de los avisos de Noé. El Señor y Creador había visto a sus propios ángeles comprometidos en las abominaciones; habiendo tenido paciencia, una vez más por espacio de ciento veinticinco años, quiso sustraerse a una responsabilidad intolerable y dejó, con gran pena, que se cumpliera la sentencia de la inundación. A pesar de todo, usando una mansedumbre infinita que los ángeles no compartían en modo alguno, había concedido a la vida una puertecilla de escape, bajo la forma de un arca embadurnada de pez, donde Noé se embarcó con los animales. José sabía del momento preciso en que las criaturas se habían metido en el arca, el décimo día del mes de Cheshvan. Al día decimoséptimo el Diluvio se había desencadenado, cuando se fundían las nieves primaverales, en el punto en que la estrella Sirio aparecía en pleno mediodía y en que las aguas de los pozos empezaban a subir. Aquel día preciso fue. José sabía la fecha por el viejo Eliecer. Pero desde entonces, ¿cuántas veces esta hora fatídica había sonado otra vez? Ni José ni el viejo Eliecer se lo habían preguntado. Aquí comenzaron las fusiones, confusiones y espejismos de que está llena la tradición.



El Diluvio se produjo por lo tanto a orillas del Eufrates, pero también en la China. Alrededor del año 1300 antes de nuestra era, hubo en este país una terrible crecida del Hoang-Ho, lo que motivó la canalización de su curso. Y este cataclismo era en sí la repetición de un gran desbordamiento, ocurrido unos mil cincuenta años antes, contemporáneo al reinado del quinto emperador, durante el cual Noé se llamaba Yaú, y que, por otra parte, no fue, cronológicamente -faltaba mucho para ello-, el Diluvio original, cuyo recuerdo es común a todos los pueblos. Así como el relato babilónico del Diluvio, conocido por José, no es sino una copia posterior de textos que se hunden en la antigüedad, así el acontecimiento en sí mismo debe ser trasladado hasta prototipos aún más alejados, y se imagina uno haber tocado fondo en la cuestión cuando se quiere ver allá, en los orígenes, la inmersión de la Atlántida en las olas. La espantosa noticia de este cataclismo se extendería en seguida por las demás regiones del mundo colonizadas por los atlantes, y su tradición, sujeta a variaciones, se fijaría para siempre en la memoria de los pueblos. Esto no es, sin embargo, más que un punto de mira ilusorio y provisional. Un cálculo caldeo permite establecer que treinta y nueve mil ochenta años se pasaron entre el Diluvio y la primera dinastía mesopotámica registrada en la historia. Por consiguiente, el hundimiento de la Atlántida no tuvo lugar sino nueve mil años antes de Solón y, considerado desde el punto de vista geológico, no representó, probablemente, más que una catástrofe próxima que no fue el Diluvio ni mucho menos...”