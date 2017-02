Triste Anecdotario, de un orejas de pescado…

VELIA MARÍA HONTORIA ÁLVAREZ | Sensaciones Publicada el

Con mucho cariño a mi gran veinticuatro del día veinte.



Dicen que la vida sin cortesía no es vida, es un sobrellevar los minutos con espantosa pesadez. Decía Ortega y Gasset que la claridad era cortesía, entendiendo por ello la trasparencia, la sencillez. La cortesía se trata de la demostración de un sujeto que manifiesta afecto, respeto o atención hacia otro individuo, una comunidad.



La cortesía no se vende, ni tiene nada que ver con el poder adquisitivo, ni con el saber leer o escribir, tener cosas o no; es un comportamiento humano que habla de quien practica la cortesía mostrándolo como un legítimo humano racional, diferenciándose así de la muy respetable comunidad de vivos no racionales. Estas pequeñas acciones de cortesía se aprenden durante toda la vida, como materia eterna y se suman al aprendizaje en forma natural, por ejemplo, al llegar a un sitio dar los buenos días, cuando caminas no atropellar al de enfrente, no toser con la boca abierta o en la cara del otro –etcétera- lo cual es el fundamento del trato de educación entre las personas, siendo el pilar que facilita las relaciones pues surge de la entrega autentica de ceder voluntariamente parte de nuestro poder o placer o tal vez comodidad en favor del otro. La cortesía puede evitar guerras, detener catástrofes y frenar malos entendidos. Cuando omitimos ser corteses un gran tache invade nuestra persona denigrando la propia valía, nos sentimos huecos y mal portados. Esta reflexión la comparto con usted amable lector, como producto de leer la experiencia de la querida Arlett Cárdenas Arredondo. Su anecdotario en el transporte público, la cual transcribo con su permiso…



“Voy en un camión de la ruta Latino-Silva, el 083, cargo a mi bebé de 1.5 años, su pañalera, mi bolsa y una mochila.



Estamos por llegar a la base y sólo habemos tres personas, no puedo tocar el timbre para indicar que bajo, así que le digo al chofer: “bajan en la esquina por favor”.



El señor no me escucha, no se detiene, le digo tres veces y no me escucha, no quiere escucharme, a él no le importa.



Como puedo llego hasta el timbre y lo acciono, sólo así se detiene.



Ni hablar, ahora tengo que caminar más porque este insensible no le importa que yo traiga un bebé en brazos, sólo sabe detener un camión si le tocan el timbre”. Al leer el texto sólo puedo pensar que el mismo trabajo que nos da ser groseros es el mismo que da hacer el bien y éste llena de satisfacción. Quien promete y no cumple, aquel que hace cómo que trabaja y engaña. Usted que atropella, blasfema, miente y desde la mugre se viste para sellar compromisos a sabiendas que no son lo mejor para una sociedad, no es cortes, no es humano racional y, eso puede ser triste o tal vez solo un anecdotario para aquel que camina observando en este gran zoológico de humanos.



Un abrazo a mis cumpleañeros: Fabrizio y Jorge; sépanse queridos.



Comentarios papelería_velia@hotmail.com