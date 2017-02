Acusan que tenería es 'escondite' de ladrones

GILBERTO NAVARRO Publicada el

Vecinos de Tenería denunciaron que la venta indiscriminada de alcohol a todas horas, ha provocado que en la zona aumenten los problemas de inseguridad y vandalismo.



De acuerdo al testimonio de algunos vecinos, quienes pidieron no dar su nombre por temor a represalias, en el barrio ubicado en Marfil, la presencia de las autoridades es nula, esto ha causado que algunas personas acudan a este lugar a comprar e ingerir bebidas embriagantes hasta altas horas de la noche, sin ser molestados por la Policía, o que las tiendas que expenden el licor sean reguladas por la dirección de Fiscalización.



“Vienen muchachos de otras partes a comprar cervezas a todas horas, hasta de madrugada y se quedan a tomar, pero molestan a la gente que pasa y algunas veces hasta los amenazan para que les den dinero. Cuando llamamos a la Policía no contestan el teléfono o hay veces que si toman el reporte pero no vienen las patrullas”, dijo una de las vecinas.



Otro de los habitantes explicó que la falta de vigilancia hace que el barrio se convierta en un nido de ladrones, ya que al parecer hay delincuentes que cometen robos en otros rumbos y esconden los objetos robados en los lotes baldíos de Tenería.



“Viene gente que no es de aquí (Tenería) y traen las cosas que se roban de otros lados y las esconden en los baldios, ya de aquí se han llevado cosas robadas, pero las autoridades no les hacen nada (a los ladrones)”.



Por lo anterior, piden a las autoridades que regulen la venta de cerveza y que se envíen elementos policiacos a realizar patrullajes en la zona, ya que quieren vivir tranquilos sin la presencia de gente extraña que acude a delinquir a su barrio.