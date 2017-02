Demanda AUSTAUG nuevo sistema de pensiones

OSVALDO GARCÍA LEDESMA Publicada el

La Asociación Sindical de Trabajadores Administrativos de la Universidad de Guanajuato (Astaug), que lidera Víctor Jiménez Ramírez se declaró lista para tomar un acuerdo que contribuya a establecer un nuevo sistema de pensiones y jubilaciones al interior de la Universidad de Guanajuato (UG).



“Nuestros delegados ya están convencidos de apoyar la propuesta de las autoridades universitarias. Nosotros estábamos listos desde el año pasado. Tiempo que pase, es tiempo que se complica más la situación”, dijo.



El dirigente de Astaug explicó que si bien a la propuesta para modificar el actual esquema de pensiones que prevalece en al UG, no ha sido difundida de forma adecuada, se requiere de que todos los involucrados, es decir los dos sindicatos y las autoridades universitarias, tomen una determinación.



Advirtió que de llevarse más tiempo este procedimiento, se coloca en un serio riesgo a la UG, ya que el futuro financiero está de por medio, pues hay un complicado escenario económico internacional que causa más presión.



Rechaza que afecte a futuros jubilados



De acuerdo con las mismas autoridades universitarias, más de 250 profesores están listos para jubilarse, pero todos ellos han optado por posponer este beneficio laboral para aportar a la consolidación del nuevo sistema de pensiones de la UG.



Además, la propuesta de la UG ha encontrado una fuerte resistencia a su aceptación, precisamente entre los académicos que forman parte de la Asociación Sindical de Personal Académico y Administrativo de la Universidad de Guanajuato (Aspaaug), quienes incluso por medio de desplegados en medios escritos han argumentado su rechazo.



“Se habla de que por ejemplo se iban 6 puntos porcentuales, durante doce años y eso no pega de una manera significativa en el bolsillo de los trabajadores, pero si eso no se hace, el sistema de pensiones truena”.



Precisó que quienes hoy tienen derecho a la jubilación y quienes ya gozan de este derecho laboral, están fuera de todo riesgo y en el supuesto de que un trabajador de nuevo ingreso, contratado con la nueva Ley del ISSEG, se iría con una jubilación del 100% de su sueldo.



Van por 50% más becas



La Dirección de Desarrollo Estudiantil de la UG espera ampliar la cantidad de becas que se ofrecen a los estudiantes, pues actualmente unos 2 mil alumnos cuentan con estos apoyos, los cuales esperan ampliar en un 50% durante el presente semestre.



Luis Osvaldo Chávez, titular de esta instancia universitaria explicó que la idea es generar alternativas para que por lo menos unos 500 jóvenes se acerquen y obtengan una de estas becas, para poder continuar sus estudios y evitar que por falta de recursos se vean interrumpidos.



“Por ahora contamos con unos 2 mil estudiantes becados y la idea es lograr crecer un 50 por ciento más, aunque si se logra apoyar a unos 500 estudiantes es una cifra importante”, dijo.



Recordó que la UG actualmente disponen de un monto de 21 millones de pesos para apoyar con becas a estudiantes, especialmente a los de menos recursos económicos y que por esta causa pueden ver interrumpida su preparación profesional.



Entre las becas más solicitadas destacan las de manutención y las alimenticias, como las de mayor demanda entre los universitarios, aunque otros como las económicas y las de movilidad, también han crecido.