Viven momentos de terror vecinos de la colonia Floresta

Minutos de angustia vivieron los habitantes de la colonia Balcones de Floresta, cuando minutos antes de la una de la tarde escucharon varias detonaciones de arma de fuego sin conocer su origen, sin embargo al escucharlas cerca de las viviendas, entraron en pánico.

"Yo estaba lavando los trastes cuando escuche los disparos, la verdad pensé que eran cuetes, pero la intensidad fue demasiado. Ahí supe que eran balazos, pero al asomarse a la calle no se veía nada, ¡Era en la otra calle!, mi hijo estaba en la esquina de la otra calle y salí corriendo por él. Cuando llegue hasta la esquina, sólo vi pasar un carro negro y una moto muy rápido. ¡Gracias a Dios mi hijo se había escondido junto con sus amigos!", platico la señora Ana María.

Otros vecinos directamente afectados relataron, como la agresión regresó por parte de las personas que se encontraban sobre la calle platicando, sin embargo entre la confusión, también mencionan haber visto a la dueña de la casa con un arma de fuego.

"Yo estaba acá en la esquina y me asusté con los disparos, cuando voltee a la calle, vi cómo se estaban disparando entre ellos, vi cuando el otro sujeto corrió, pero allá lo fueron a alcanzar los de la moto. Cuando todo acabó salieron por aquí, frente a mi casa. ¡Yo tenía mucho miedo, me tuve que esconder cuando termine todo para que no me vieran!, señaló una vecina afectada.

Otros vecinos comentaron que la intensidad de la balacera fue subiendo de tono, de tal manera que pudieron percatarse que los disparos provenían de armas cortas y largas.

Muchas personas entraron en crisis, ya que minutos antes de los disparos, muchas madres de familia habían salido por sus hijos al kinder de la zona, y cuando pasaron los hechos, varias más salieron por sus hijos a la primaria de Floresta y Carmelitas, con el temor de que sucediera otro hecho similar.

Afortunadamente ningún civil ajeno al enfrentamiento salió lesionado de la refriega y únicamente quedó en susto para todos los vecinos de la zona, quienes platicaban que nunca se había suscitado un hecho de ese nivel en la colonia.

La zona fue resguardada por elementos de Seguridad Pública, Fuerzas del Estado, Policía Ministerial, Agentes Federales y por último el Ejército Mexicano, quienes mantuvieron vigilancia en la zona por varias horas.