Denuncian abuso por elementos de seguridad pública

REDACCIÓN | Irapuato, Gto. Publicada el

Dos jóvenes de 19 y de 17 años de edad, fueron sacados a la fuerza de un domicilio de la Bellavista y “brutalmente” golpeados en la parte alta del Cuarto Cinturón Vial por al menos 4 elementos de seguridad pública municipal, quienes buscaban al hermano de Cristian Fernando, el joven de 19 años, quien resultó severamente lesionado por los golpes, por lo que tuvo que ser hospitalizado de urgencia, al igual que su compañero.







El joven lesionado, platicó que lo sucedido fue abuso de autoridad por parte de los elementos policiacos, quienes lo sacaron de la casa de su cuñada sin ninguna explicación, solo los cuestionamiento del paradero de su hermano, y al encontrar negativas, los uniformados lo golpearon a él y otro joven de nombre Edgar Alejandro de tan solo 17 años con las cachas de las armas en la cabeza.







“Yo estaba la noche del sábado en casa de mi cuñada y llegaron los patrulleros golpeando la puerta y buscando a mi hermano. Pero como no pudieron entrar, golpearon la puerta de la vecina y por ahí se metieron, no traían orden ni nada, yo estaba dentro de la casa con mi sobrina y me sacaron a la fuerza. ¡Nunca me dieron ninguna explicación, del porque lo hacían!, solo me decían que buscaban a mi hermano, pero él ni estaba en casa”, recordó Cristian.







Cuando sacaron a Cristian de la casa, ya estaba el otro joven Edgar, a bordo de la patrulla. Ya estando los dos, los trasladaron hasta la parte alta del Cuarto Cinturón Vial donde los desvistieron, les robaron los celulares, dinero y los comenzaron a golpear al menos 4 policías.







“Nos subieron pal cerro y allá nos quitaron la ropa, nos madrearon y nos dejaron tirados. Allá nos comenzaron a patalear en todo el cuerpo. Un policía que conozco bien, por que cuida la zona de la Bellavista, me dijo que !Ya había valido madre y que me iba a meter un balazo! Todos los polis comenzaron a subirse y golpearme el pie, ¡me lo destrozaron!, además me dieron choques eléctricos con una lampara paralizadora ¡Me dejaron muchas marcas en la parte baja de la espalda!”, dijo el afectado.







Por si eso no fuera poco, el lesionado comento que los policías los arrastraron por el piso a los dos jóvenes, despojándolos de sus ropas y dejándolos semidesnudos en el lugar, al filo de las 12:30 de la madrugada del domingo.







Como pudieron, los jóvenes regresaron a casa de su cuñada, la misma que en compañía de familiares los llevaron al hospital General para que los valoraran medicamente, ya que presentaban lesiones de consideración. Sin embargo, comentó la madre del joven lesionado, que en el hospital no los atendieron como debía de hacerse, ya que solo los curaron y los vendaron, pero no les realizaron más estudios, especialmente en el pie de Cristian.







Ahora la familia busca que la dependencia de Seguridad Pública, dé la cara y se responsabilice por la agresión y abuso de autoridad que sufrieron los dos jóvenes a manos de los uniformados, especialmente Cristian, quien tendrá que faltar al trabajo al menos 15 días en lo que el pie sana completamente.

Dos jóvenes de 19 y de 17 años de edad, fueron sacados a la fuerza de un domicilio de la Bellavista y “brutalmente” golpeados en la parte alta del Cuarto Cinturón Vial por al menos 4 elementos de seguridad pública municipal, quienes buscaban al hermano de Cristian Fernando, el joven de 19 años, quien resultó severamente lesionado por los golpes, por lo que tuvo que ser hospitalizado de urgencia, al igual que su compañero.







El joven lesionado, platicó que lo sucedido fue abuso de autoridad por parte de los elementos policiacos, quienes lo sacaron de la casa de su cuñada sin ninguna explicación, solo los cuestionamiento del paradero de su hermano, y al encontrar negativas, los uniformados lo golpearon a él y otro joven de nombre Edgar Alejandro de tan solo 17 años con las cachas de las armas en la cabeza.







“Yo estaba la noche del sábado en casa de mi cuñada y llegaron los patrulleros golpeando la puerta y buscando a mi hermano. Pero como no pudieron entrar, golpearon la puerta de la vecina y por ahí se metieron, no traían orden ni nada, yo estaba dentro de la casa con mi sobrina y me sacaron a la fuerza. ¡Nunca me dieron ninguna explicación, del porque lo hacían!, solo me decían que buscaban a mi hermano, pero él ni estaba en casa”, recordó Cristian.







Cuando sacaron a Cristian de la casa, ya estaba el otro joven Edgar, a bordo de la patrulla. Ya estando los dos, los trasladaron hasta la parte alta del Cuarto Cinturón Vial donde los desvistieron, les robaron los celulares, dinero y los comenzaron a golpear al menos 4 policías.







“Nos subieron pal cerro y allá nos quitaron la ropa, nos madrearon y nos dejaron tirados. Allá nos comenzaron a patalear en todo el cuerpo. Un policía que conozco bien, por que cuida la zona de la Bellavista, me dijo que !Ya había valido madre y que me iba a meter un balazo! Todos los polis comenzaron a subirse y golpearme el pie, ¡me lo destrozaron!, además me dieron choques eléctricos con una lampara paralizadora ¡Me dejaron muchas marcas en la parte baja de la espalda!”, dijo el afectado.







Por si eso no fuera poco, el lesionado comento que los policías los arrastraron por el piso a los dos jóvenes, despojándolos de sus ropas y dejándolos semidesnudos en el lugar, al filo de las 12:30 de la madrugada del domingo.







Como pudieron, los jóvenes regresaron a casa de su cuñada, la misma que en compañía de familiares los llevaron al hospital General para que los valoraran medicamente, ya que presentaban lesiones de consideración. Sin embargo, comentó la madre del joven lesionado, que en el hospital no los atendieron como debía de hacerse, ya que solo los curaron y los vendaron, pero no les realizaron más estudios, especialmente en el pie de Cristian.







Ahora la familia busca que la dependencia de Seguridad Pública, dé la cara y se responsabilice por la agresión y abuso de autoridad que sufrieron los dos jóvenes a manos de los uniformados, especialmente Cristian, quien tendrá que faltar al trabajo al menos 15 días en lo que el pie sana completamente.