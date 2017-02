'Beto Hulk' alcanza su meta

DANIEL MARTÍNEZ | @gilliomtz Publicada el

Antes de cerrar una de las pruebas más grandes de toda su vida, “Beto Hulk” agradeció a todos. Segundos después salió para completar el último recorrido de 42 kilómetros que tenía comprometido.



En su mente recordó algunos nombres que le apoyaron durante dos años para completar el reto de recorrer 110 maratones, uno por semana.



300 corredores acompañaron a Beto en la pista del Parque Metropolitano desde las siete de la mañana, donde Beto se distinguió por solo llevar solo un short y el cuerpo pintado de verde, como lo hiciera cada semana por dos años. Los demás corredores llevaron playeras con un dibujo simulando la musculatura del personaje.



“Sinceramente, el mejor día de mi vida fue cuando me dejé de drogar, hoy solo fue el cierre de un ciclo en el que muchas personas me apoyaron, en realidad ellos son los que lograron eso porque no habría podido sin la fortaleza que me brindaron”, explicó Beto, quien hizo mención especial a Víctor Román quien lo apadrinó durante el tiempo que completó el reto.



El tiempo que logró luego de la sexta vuelta a la pista del parque fue de 4 horas y 22 minutos, aunque en otros maratones su mejor récord fue de 3 horas con 46 minutos.



Lo recaudado de las inscripciones fue para la Asociación de Fibrósis Quística y entre los corredores que asistieron, pocos aguantaron el maratón, la mayoría solo hizo una o tres vueltas, el resto fue solo para los mejores.



Cerca de las 11 de la mañana, con la planta del pie bien curtida, “Beto” bajó el ritmo, parecía dejarlo todo y rendirse, pero en los últimos 20 minutos recobró energía y una vez cruzada la meta, la lluvia de abrazos lo ahogó.



“Nosotros seguiremos apoyando la causa social”, explicó Víctor Román González, uno de los hijos del ex presidente de la Cámara de Comercio de León, Víctor Román, quien falleció el fin de semana pasado en la Carrera de los Barrios por un ataque masivo al corazón, y quien también era el patrocinador de “Beto”.



Ahora “Beto” seguirá corriendo luego de hacer 4 mil 620 km, en línea recta, pudo recorrer dos veces la distancia de Cancún a Baja California.