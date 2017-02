EL UNIVERSAL Publicada el

El primer frente a frente entre Saúl "Canelo" Álvarez y Julio César Chávez Jr. resultó ser un auténtico round de estudio.



Los jabs o ganchos de palabras que se esperaba en la presentación en la Ciudad de México no aparecieron. Al contrario, ambos pugilistas parecían ya cansados por el ajetreo que desde la mañana tuvieron que pasar al promocionar la pelea en diferentes programas de TV Azteca.



Ambos pugilistas que combatirán el 6 de mayo en Las Vegas, calificaron como un duelo de orgullo el que sostendrán en la T-Mobile Arena.



"Para mí se juega más el orgullo. Tantas críticas que se ha generado a mi persona. Esta pelea es por el orgullo", señaló "Canelo" Álvarez.



"La pelea es importante para saber quién es mejor. El orgullo también es lo que más se juega, esta pelea es la que la gente quería", dijo Chávez Jr.



"El Hijo de la leyenda" fue quien se encargó de poner un poco de pimienta al desnudar algunos acuerdos que finalmente la promotora de Óscar de la Hoya no cumplió.



"Existe rivalidad. Se ha generado mucha rivalidad. Habíamos acordado la pelea en 165 libras y días después de que realicé una declaración, me hicieron firmar media libra menos", detalló Chávez Carrasco.



Durante la conferencia de prensa, se reveló que existe una cláusula de revancha, pero la opción inmediata para ejercerla, es de Saúl Álvarez.



Mañana tendrán la segunda parada en Nueva York.