Directiva del Barcelona fue falsa y malagredecida, asegura Alves

REDACCIÓN Publicada el

El ahora jugador de Juventus de la Serie A, Dani Alves, ofreció una entrevista para ABC, en la que criticó a los directivos de su antiguo club, Barcelona de España.

En la plática, el defensa señaló que actualmente los directivos no saben cómo tratar a sus jugadores y con él, fueron “muy falsos y malagradecida”.

“Irme gratis del Barcelona fue una hostia con clase”, declaró para el medio.

Agregó que durante los últimos tres años, escuchaba rumores sobre su posible partida, y señaló que los directivos no le daban la cara.

“No me tuvieron respeto. Solo me ofrecieron renovar cuando le sancionó la FIFA. Entonces es cuando yo entré en juego y firmé una renovación con cláusula libre. Los que hoy dirigen al Barcelona no tienen ni idea de cómo tratar a sus futbolistas”, aseguró.

Alves también criticó al futbol actual, declarando que es “muy hipócrita” y destacando que los títulos son “copas vacías”.

“La fama es una mier... yo de pequeño practicaba mi firma porque soñaba con ser famoso. Ahora que lo soy, me he dado cuenta que las personas famosas son mal vistas. El futbol trae envidia, hipocreía y falsas amistades”, aseguró al medio.

Incluso habló sobre su “enemistad” con Cristiano Ronaldo, aclarando que ésta no existe y fue invento de la prensa, porque, declaró que sólo les importan “el morbo” y “realizar periodismo de barra de bar”. Agregó que respeta mucho a Cristiano Ronaldo, y cuando dijo que le gustaba ser protagonista, mencionó lo hizo con respeto.

“Cuando ganas vas a destacar, pero cuando pierdes van a ir por ti, lo dije en un modo muy respetuoso. Y pienso lo mismo de Messi y Neymar”, dijo.

El jugador de la “Juve” también habló sobre el racismo que ha sufrido y mencionó que no le ha afectado, ya que no ha dejado que así sea.

Sobre su futuro comentó que le gustaría dedicarse a la música, ya que comentó, en otra vida fue cantante y el futbol es un “hobbie”.