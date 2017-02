Pide Ricardo Sheffield negar dinero al Zapotillo

CUTBERTO JIMÉNEZ MAYAGOITIA | LEÓN Publicada el

El ex alcalde y diputado federal del PAN, Ricardo Sheffield Padilla, pidió al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) no liberar ningún peso extra para el acueducto de El Zapotillo.

Argumentó que no se justifican los 221 millones de pesos más IVA que pretenden destinar para la obra.

"¿Cuál es el sustento legal?, no es simplemente que Conagua te lo pida y que hagas una enmienda al contrato, ¿es legal esa enmienda?, ¿es legal que pague el Municipio de León? Ese es el fondo del cuestionamiento, no estamos hablando de tres cacahuates, son 221 millones que no sobran a León", cuestionó.

Enfatizó que a León le toca únicamente comprar el agua y no costear retrasos del proyecto.

"La obligación del Municipio de León y de SAPAL se reduce a comprar el agua bajo una fórmula que actualiza el precio por metro cúbico y con eso se da viabilidad financiera al proyecto; pero la obra no es Municipal, es Federal. La responsable es la Conagua y no el SAPAL", aseveró.

"Me sorprende de dónde sale que SAPAL ya autorizó, y lo mismo el Ayuntamiento, dar 221 millones de pesos al Fideicomiso para beneficiar a Abengoa cuando la obra ha estado parada por su culpa", agregó.

De acuerdo a información de SAPAL los 221 millones están disponibles, aunque aún no se otorgan.

Sheffield destacó que Abengoa parece salir de su problema financiero, pues ya se está comprando más tubería y el Fonadin (Fondo Nacional de Infraestructura) está listo con recursos para la obra, pero no le pueden cargar a SAPAL costos por los años de indefiniciones para echar a andar el proyecto.

"¿Estamos comprando agua por adelantado?, sería la pregunta, y aún si fuera así, el Municipio no es un banco", anotó el legislador.

Solicitó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que diga con claridad que el agua del Zapotillo no llegará a León en agosto del 2018, como se tiene comprometido en el convenio, sino, si avanzan, tal vez en 2020.

Esto porque apenas se tiene instalado dos de los 140 kilómetros del acueducto y cuatro de 43 del macrocircuito.

Y también pidió al Poder Judicial de la Federación resolver a la brevedad el amparo por el que se tiene detenida la altura de la cortina de la presa El Zapotillo en 80 metros, y no en los 105 proyectados.

"El proyecto sólo vuela financieramente a 100 metros, a 80 metros es inviable. Lo mismo da para los amparados (14 habitantes de Temacapulín) 80 que los 100, ellos están abajo del agua", apuntó.

Recordó que en septiembre de 2016 se aprobó su punto de acuerdo en el Congreso de la Unión para que la Conagua transparente en su página de internet toda la información de El Zapotillo, pero ha incumplido.

Cambios al convenio

De acuerdo al Tercer Convenio Modificatorio al contrato del Acueducto El Zapotillo se explica que le requieren al SAPAL 100 millones de pesos más IVA por "los extracostos derivados del atrasado en el cumplimiento de las condiciones establecidas en la Condición Sexta del Título de Concesión".