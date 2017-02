Corredor Industrial

FRANCISCO HORTA | LEÓN, GUANAJUATO Publicada el

PREPARAN INVERSIÓN

Aisin Takaoka, uno de los principales proveedores de Toyota, comenzó a hacer movimiento de tierras al interior del Parque Tecnoindustrial Castro del Río, en Irapuato, de Grupo Marabis, a cargo de David Pascual Alemany, para iniciar la construcción de su próxima nave industrial, buscando que esté lista para cuando la armadora comience a funcionar en Apaseo el Grande.

Se trata de una compañía de origen japonés que invertirá 1.2 millones de dólares, buscando generar 250 empleos.

En portales como computrabajo.com.mx, con fecha de inicio del pasado jueves, aparecen diversos cargos solicitados por la firma nipona, como por ejemplo: ingeniero eléctrico, técnico en fundición y moldeo, traductor del idioma japonés, staff de recursos humanos y hasta supervisor de proyecto para obra.

Componentes del motor, chasis, y freno son parte de los productos que manufacturan en Aisin Takaoka, especialistas en componentes, productos y sistemas para la industria automotriz, en equipo original y mercado de repuesto, principalmente para Toyota.

La planta y oficina central se ubica en la ciudad de Toyota, 12 empresas son parte del Grupo Aisin y el año pasado fue establecida legalmente la razón social Aisin Takaoka México.

En Guanajuato, Toyota invertirá más de mil millones para manufacturar su modelo campeón: el Corolla, y de acuerdo con SDES, de Guillermo Romero Pacheco, y organismos japoneses, serán más de 50 las empresas satélite las que llegarán a Guanajuato para dar servicio a Toyota.

ENERO DE LUJO

En novedades sobre la construcción de Toyota en Guanajuato, la semana pasada el Gobierno Federal entregó al Gobierno de Guanajuato las carpetas de expropiación correspondiente a los terrenos destinados a la instalación de su factoría.

Toyota Motor Sales de México, dirigida por Tom Sullivan, comenzó en el apartado de ventas de una forma histórica, con un enero sin antecedentes en sus cifras: superando las 8 mil unidades comercializadas, teniendo un aumento de 4.5%, en comparación con lo sucedido en enero de 2016.

Hilux fue el modelo que obtuvo el récord de ventas, al colocar mil 563 unidades, siendo por cuarto año consecutivo la unidad con cifras récord en la interna de Toyota; Avanza fue el segundo vehículo más vendido, con mil 49 autos.

Prius, Hiace y Highlander cierran la lista de modelos que tuvieron mejores ventas este enero que el del año pasado.

La compañía proyecta vender más de 104 mil 955 unidades en este año, al ser precisamente la cifra lograda al concluir 2016.

EL SUBE Y BAJA

Pasando al tema de las gasolinas, el jueves le comentaba que los expertos esperaban que un día después no sufriéramos de un “gasolinazo” como se había proyectado, al menos no en ese momento; lo sorpresivo fue que no solamente sucedió eso, sino que hasta recibimos la grata noticia de que las gasolinas en México tendrían un “gran descuento” en sus costos... de ¡dos centavos por cada litro!... Hágame usted el favor.

Bien, pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a cargo de José Antonio Meade, anunció el viernes justamente el comienzo del proceso de liberación del precio de la gasolina, prometiendo que en todo momento buscarán que los consumidores no nos veamos tan “golpeados”, buscando mitigar las fluctuaciones que sean excesivas.

Del sábado a mañana, los precios máximos promedio de las gasolinas, por lo tanto, quedaron de la siguiente forma: la Magna, en 15.97 pesos por litro; Premium, 17.77, y del diésel, en 17.03 pesos por litro; cifras que ya traen consigo la “tremenda” disminución de lo que pagamos antes del fin de semana.

¿Qué sigue ahora? A partir de mañana habrá que integrar al móvil entre las paginas con acceso directo la siguiente dirección: http://www.gob.mx/cre, que es precisamente el portal de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y es donde podremos conocer de forma diaria los costos de la gasolina en cada estado, mismos que a partir de mañana tendrán modificaciones diariamente, esperando que sean más los días en que el costo tenga un decremento y no un aumento todavía mayor.

Esto es parte del nuevo esquema y su flexibilización en el mercado de las gasolinas en México para pasar de un proveedor único, que durante toda la historia de México fue Pemex, a un esquema en donde los diversos personajes que se han dado a conocer desde el año pasado comiencen a ofrecer gasolina en México, uno de ellos, Oxxo Gas, a cargo de Rolando Vázquez, generándose así una competencia sin precedentes en nuestro País.