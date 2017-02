Salim habla sobre TLC, dólar y gasolina en AMMJE

ROCÍO TERRASAS RENTERÍA Publicada el

El Tratado de Libre Comercio, el precio del combustible y el costo del dólar fueron los temas que expuso el diputado Miguel Salim Alle a las empresarias que pertenecen a la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMMJE).



El diputado comentó que el TLC es el tema más delicado para los empresarias mexicanas al ser Estados Unidos el principal País al que se exporta producto mexicano, sobre todo del ramo automotriz y agroalimentario.



"Aún no hay reglas claras en la renegociación del TLC, pero este arreglo no puede ser bilateral porque México saldrá perjudicado, es necesario negociar este acuerdo entre los tres países involucrados".



Respecto al precio de la gasolina, Miguel Salim, dijo que la apertura de nuevas marcas permitirá aumentar la competitivad en México.



Explicó que actualmente se consumen 818 miles de barriles diarios de gasolina, y pese a ello el País cuenta con un menor número de estaciones de carga a comparación de Países como Estados Unidos y Brasil.



Respecto al precio del dólar, el diputado aseguró que la variación no es culpa del presidente Donald Trump, sino de la economía interna del País.



"La perspectiva económica para el 2017 es que la inflación esté por encima del 3% a medida que todos estos efectos vayan desvaneciendose".