Cambia sueños por obra social

DULCE AMADOR Publicada el

Desde pequeño, a Francisco Mireles le encantaba crear o construir cosas, hoy en día no sólo cumple su sueño, sino que sus creaciones benefician a los demás.



A un año de haber egresado de la licenciatura de Diseño Industrial en la Universidad De La Salle Bajío (UDLSB) el joven realiza prótesis para personas con capacidades diferentes.



“Cuando era niño me gustaba hacer cosas, a esa edad desconocía que había una carrera para eso, así que yo decía que quería ser inventor, pero a la hora de escoger mi carrera descubrí de lo que se trataba el diseño industrial”, comentó.



Desde pequeño, a Francisco Mireles le encantaba crear o construir cosas, hoy en día no sólo cumple su sueño, sino que sus creaciones benefician a los demás.



A un año de haber egresado de la licenciatura de Diseño Industrial en la Universidad De La Salle Bajío (UDLSB) el joven realiza prótesis para personas con capacidades diferentes.



“Cuando era niño me gustaba hacer cosas, a esa edad desconocía que había una carrera para eso, así que yo decía que quería ser inventor, pero a la hora de escoger mi carrera descubrí de lo que se trataba el diseño industrial”, comentó.





Visita la página www.am.com.mx para tener acceso completo a la nota.