Quieren obras para el Santuario de la Mariposa Monarca

EL UNIVERSAL | OCAMPO, Mich. Publicada el

Habitantes del ejido “El Rosario”, del municipio de Ocampo, Michoacán, protestaron en las calles este lunes 20 de febrero para exigirle al alcalde Juan Manuel Miranda Mora que arranque con un programa de obras e infraestructura que permita el desarrollo de esa comunidad, en la que se encuentra ubicado el mayor santuario de la Mariposa Monarca en México.



El presidente del Consejo de Administración en El Rosario señaló que el presidente municipal del Partido Verde Ecologista de México, “está muy verde y no entiende las necesidades de la población”. Homero Gómez acusó que al edil se le ha olvidado que la temporada de arribo de la mariposa Monarca a esa zona es el único ingreso económico que tienen durante todo el año para sobrevivir”. En ese sentido, Gómez González explicó que al no haber infraestructura carretera y obra pública, se detiene el desarrollo de esa comunidad ubicada en el oriente michoacano, colindante con el Estado de México.



Expuso que al municipio de Ocampo se le destinó para este año un monto de 70 millones de pesos para obra pública, aplicables en este ejercicio fiscal 2017, de los cuales no han visto un solo centavo invertido.



Durante la manifestación, los habitantes exigieron ser escuchados por las autoridades de los tres niveles de gobierno o de lo contrario, advirtieron, radicalizarán sus protestas, hasta que sean atendidos. Los pobladores recorrieron las principales calles del ejido y adelantaron que tomarán de manera indefinida la presidencia municipal de Ocampo, “de ser necesario”.