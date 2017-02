Asesinan a joven de 25 años tras persecución

REDACCIÓN | San Felipe Publicada el

Un joven de 25 años fue asesinado a balazos en la avenida Colón, casi esquina con Matamoros, en el municipio de San Felipe; convirtiéndose en el primer homicidio en lo que va del mes en esta región.



El crimen se registró ayer, aproximadamente a las 2:30 de la madrugada. El cuerpo sin vida de Nahúm Mojica, se encontraba tendido sobre la banqueta de la avenida Colón.



Hay una versión no oficial



Elementos municipales que arribaron al lugar, corroboraron que Nahúm no presentaba signos vitales e informaron que la tenía su domicilio en la calle Corregidora, perteneciente a la colonia San Miguel.



Fuentes extraoficiales informaron que los hechos se derivaron luego de una riña registrada dentro de un baile, el cual se llevaba a cabo en la explanada Corona.



Al parecer, cuando el evento ya había terminado, Nahúm y algunos de sus amigos abordaron un taxi a las afueras del lugar donde se realizó el evento y se dirigieron hacia el centro de San Felipe.



En el trayecto, un vehículo del cual no se tienen características comenzó a seguir al taxi en el que se transportaban.



Al parecer se les emparejaron y uno de los tripulantes sacó un arma y le disparó a las llantas del taxi, por lo cual el chofer decidió detenerse y Nahúm junto a sus amigos, descendieron de la unidad para correr y tratar de huir de los agresores.



Al parecer, iban por él



Los responsables continuaron con los disparos y una de las balas, impactó en la espalda de Nahúm, lo cual le provocó la muerte casi instantánea.



Autoridades informaron que en la escena del crimen se encontraron al menos 5 casquillos, al parecer de una arma de fuego de .9 milímetros.



Elementos de la Policía Preventiva realizaron la búsqueda de los presuntos culpables, sin embargo no hubo detenidos.



Agentes ministeriales recabaron las evidencias para iniciar la averiguación del homicidio y posteriormente personal forense levantó el cuerpo y lo trasladó al anfiteatro local donde se le practicaría la necropsia de ley, con el fin de esclarecer las causas de su muerte.