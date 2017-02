Es Federación la que retrasa pagos a constructores

JONATHAN JUÁREZ Publicada el

Es la federación quien retrasa los pagos a las empresas constructoras y no el estado, afirmó el director del Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Guanajuato (INIFEG), Pedro Peredo Medina.



Ayer AM publicó que la vicepresidenta de la Cámara Mexicana de la Construcción (CMIC) en la región Celaya, María Elena López de la Fuente, sostuvo que debido a que el INIFEG no ha pagado a las constructoras, estas tienen problema para concluir en tiempo los trabajos.



El funcionario estatal reconoció que aunque el instituto estatal sí interviene, es el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa (INIFED), quien debe generar el pago, pero en promedio tarda para ello 63 días.



Hasta el momento, el INIFEG tiene registro de 90 empresas a las que se les ha retrasado el pago, una de ellas es la de la vicepresidenta de la CMIC en Celaya, de la que desde el 18 de noviembre se mandó la estimación de pago, pero no se ha recibido.