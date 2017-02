Piden investigar a fondo choque de camioneta oficial

OMAR ISRAEL VILLICAÑA Publicada el

El regidor priísta Jorge Montes González pidió a la Comisión de Hacienda investigar a fondo si el secretario del Ayuntamiento, Francisco Israel Montellano Rueda, conducía o no la camioneta oficial chocada la madrugada del domingo.

Esto luego de que una fuente al interior del Gobierno Municipal, que prefirió mantenerse en el anonimato, aseguró que fue el propio Montellano Rueda quien chocó la camioneta oficial y en estado de ebriedad, pero él aseguró no estar involucrado.

Cerca de las 2 de la mañana del domingo, la camioneta marca Nissan, modelo Titán, blanca, asignada al Secretario del Ayuntamiento chocó contra el muro de contención en el puente de avenida Irrigación, en Celaya.

Sobre el hecho, Montellano Rueda aseguró que el viernes, al término de sus actividades públicas, sus escoltas lo dejaron en su domicilio particular y éstos últimos se llevaron la camioneta oficial, como cada fin se semana y si no hay instrucción de su parte para que realicen alguna actividad, no tenían por qué utilizar el vehículo.