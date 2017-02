“El perdón y la pareja incompatibles”

SANTIAGO HEYSER BELTRÁN | Santiago y el Rufo Publicada el

R- Guau, mi Santias, el fin de semana escribiste que pedir perdón es una tontería, que lo correcto es pedir disculpas.

S- Así es, mi Rufo, y todo viene de la forma en la que están educando a mi nieta Maia para que sus decisiones y acciones las tome con base en la razón, en el análisis que conduce a respuestas y acciones pensadas; lo cual me gratifica, ya que una vida sustentada en el razonamiento, tiene más oportunidad de alcanzar la plenitud por dos sencillas razones; la primera y muy importante es porque con el paso del tiempo creces y maduras, ya que al analizar y decidir tus acciones conscientemente, el resultado tiene un punto de comparación, un referente que te permite dilucidar, si es bueno, como reafirmar ese tipo de conducta y acción, y si es malo o no satisfactorio, como mejorar y evitar equivocaciones y errores en lo futuro; es decir ¡Aprendes!

R- ¡Guarraguauuu!, que bueno que lo aclaras, ya que me quedó la impresión, al leer tu artículo, de que traías traumas infantiles por tu niñez y adolescencia sustentadas en el control y enseñanza a través de la amenaza y el pecado, cuya contraparte es el perdón.

S- Esa es una parte, perro, pero lo más importante está en entender las causas de las malas acciones a la vista de unos y de los pecados a la vista de otros, por ejemplo, toqué el tema de la masturbación, que a los ojos de mi madre y de mis mentores era pecado y por lo tanto algo que había que evitar, tema que les angustiaba durante mi adolescencia, derivado de su educación victoriana, no sé si por evitarme pecar o por cuestiones distorsionadas respecto a la salud, de la que, en aquellos años, se creía (o se decía) había un deterioro si se abusaba de la masturbación. Hoy, a mis 69 años, la masturbación la veo como algo natural, ni bueno ni malo, simplemente creo que es en el adolescente un proceso de auto reconocimiento en donde se descubre la sexualidad a través de la autocomplacencia, lo que no solo es natural, sino un don del Creador, y en el adulto, un recurso erótico cundo se comparte la intimidad en pareja y un recurso para el desahogo de tensiones y energías cuando no se tiene pareja.

R- Guau!, bien que lo aclares, mi amo, porque creí que tu fobia al perdón tenía que ver con temas religiosos.

S- Para nada mi Rufo, ya te lo dije y te doy un ejemplo: en lo personal estoy convencido de que el perdón es dañino en las relaciones de pareja porque rompe con la necesaria igualdad, hombre y mujer que debe caracterizar a la pareja. La igualdad y equilibrio en la pareja es primordial para que florezca el amor, que no surge cuando la relación se sustenta en el poder y el controlar, es decir en el poseer y ver al cónyuge o pareja como una propiedad. Siendo los hombres y las mujeres muy diferentes, uno ante el otro deben ser iguales y amarse en la aceptación de sus diferencias que les complementan, es por eso tan importante que el noviazgo tenga como objetivo el conocerse para poder determinar si el uno es para el otro y tienen las bases para construir una vida juntos que sea cimiento de la familia. Cuando la relación es de igualdad, nadie es más o superior al otro, por eso el perdón no cabe, ya que si se ama a la persona como es, no hay nada que pueda hacer que me ofenda o lesione, porque lo que hace o dice, lo hace o lo dice por como es y por lo que es. Doy un ejemplo: si la pareja gusta de tomar licor, el cónyuge está en su derecho de seguir o no a su lado, lo que no tiene derecho es a recriminarle u ofenderse porque en el uso de su libertad tome alcohol, por lo tanto el que toma no tiene que pedir perdón, aún cuando eso incomode a la pareja. Si estando borracho rompe algo, lo correcto es que pida disculpas, no el esperar que la pareja le perdone.

Vuelvo a citar a mi hijo: “La disculpa VS el perdón: La disculpa es una vía y es una cortesías derivada de la auto reflexión, el perdón es de dos vías y si lo usas quedas a expensas de que el de enfrente te perdone y si no ¡Estás frito! En la disculpa el de enfrente no tiene poder sobre ti, en el perdón ¡Sí!

El valor último tiene que ver con uno mismo, el primer beneficiado es uno, ya que generamos armonía al disculparnos cuando nos equivocamos o lesionamos a terceros, lo que haga el de enfrente con la disculpa (si la acepta o no), ya no tiene que ver con nosotros.”

Por eso, porque no debemos depender de la voluntad del otro ya que lesiona el equilibrio y la igualdad en la pareja, ya que el que perdona se vuelve moralmente superior al infractor, por eso el perdón no procede; la disculpa ¡Sí!… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.