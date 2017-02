Era magistrado calcinado en accidente

REDACCIÓN Publicada el

Jorge Gómez Morado, director de Investigaciones Especializadas de la Subprocuraduría de Justicia de la Región "C", informó que era un magistrado de circuito de la ciudad de Toluca, una de las personas que fallecieron calcinadas dentro de un vehículo en el choque ocurrido la noche del domingo en la autopista Morelia - Salamanca, a la altura de Uriangato.



Señaló que éste iba en la camioneta marca Toyota RAV4, en el cual iba otra persona, que no ha sido identificada.



Agregó que de momento no podía proporcionar mayores detalles como el nombre del magistrado, ya que continúan con las investigaciones y pruebas de genética para poder determinar si efectivamente se corrobora la información de forma precisa.