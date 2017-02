¿Eres una persona feliz? descubrelo si tienes estos hábitos

REDACCIÓN Publicada el

Huffpost se acercó con expertos para realizar una lista sobre los hábitos que garantizán la felicidad en la pareja.



1. Siempre recibe y despide con un beso.



Aunque este punto se vuelva rutina es importante saber qué muchas de las pareja que ya estan separadas han mencionado que no saben cuándo fue la última vez que se besaron, mencionó la doctora Samantha Rodman, psicóloga y coach.



2. Dedicar piropos.



Todos necesitamos escuchar elogios y los más sinceros siempre serán de tu pareja, señala Pepper Schwartz, profesor de Sociología y sexólogo certificado.



3. No siempre estar de acuerdo pero saber respetar sus ideas aunque sean distintas.



Las opiniones encontradas son muchas pero lo más importante es saber respetar el pensamiento o sentir ajeno, dijo Kurt Smith, terapeuta especializado en asesoramiento de pareja para hombres.



4. Siempre recuerden las cosas por las que se gustaron,no sacar defectos.



Aprecia a tu pareja y siempre reconoce sus logros, mencionó Kari Carroll, terapeuta de parejas.



5. Expresar lo que piensa y sienten claramente.



No esperes que tu pareja lea tu mente expresa todo lo que te molesta, recomendó la doctora Danielle Harel, coach de sexo y relaciones personales.



6. Siempre darse un tiempo a solas.



Busca encuentros con tu pareja para revivir el amor, aconseja Celeste Hirschman, coach de sexo y relaciones personales.



7. Reír juntos.



Fomenta la alegria en la relación, dijo la doctora Samantha Rodman.



8. Siempre hablar sobre dinero.



El dinero es la principal fuente de los divorcios y procura siempre platicar con tu pareja de este tema, señaló Kurt Smith.



9. Siempre conceder el beneficio de la duda.



El apoyo a tu pareja es vital pues en ocasiones no se está pasando por un buen momento muestra comprensión y apoyo, mencionó Aaron Anderson, terapeuta matrimonial y familiar.



10. Demostrar muestras de afecto.



Las muestras de afecto deberían de ser todos los dias con una caricia, una frase bella e incluso un mensaje, que podría marcar la diferencia, mencionó la psicóloga Marie Land. Para obtener la felicidad en tu vida amorosa debes de trabajar día a día.

Fuente:Huffington Post