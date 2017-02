“Another day of Sun” desde el iPhone del director

REDACCIÓN Publicada el

El primer número musical de La La Land, Another Day of the Sun, es recordado por el gran número de participantes, por estar sobre un puente en Los Ángeles y por ser un plano secuencia. Pero, ¿cómo fueron los ensayos?

Usa Today dio a conocer un video, desde la perspectiva del director Damien Chazelle, que grabó uno de éstos con su dispositivo móvil.

Montado sobre un monociclo eléctrico, Chazelle filma el ensayo y en éste se percibe a los participantes en un estacionamiento, donde realizan los mismos pasos que se pueden ver en el inicio del filme nominado a 14 Precios Oscar.

La La Land es protagonizada por Emma Stone y Ryan Gosling y el próximo domingo, en la ceremonia de los Oscar, busca empatar o superar a los filmes Titanic y Ben Hur, que ganaron 11 premios.