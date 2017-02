Pedirían préstamo para mantener tarifa de transporte

OSVALDO GARCÍA LEDESMA Publicada el

El presidente de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento, Marco Antonio Carrillo Contreras aseguró que la administración municipal cuenta con finanzas sanas, por lo que es viable solicitar un crédito al Banco Mundial, para mejorar el sistema de transporte en la Capital.



“Todo lo que se trate por apoyar a la ciudadanía claro que es un tema que se puede analizar y sacarlo bien”, dijo.



Fue la semana pasada que el alcalde, Édgar Castro Cerrillo habló de contratar un crédito que serviría para aminorar los efectos de un posible aumento a la tarifa del transporte urbano, la cual se mantiene en 5 pesos desde hace casi seis años.



Carrillo Contreras explicó que pese a las deudas que se no adquirieron durante esta administración, hay finanzas sanas y de ser necesario buscar algún crédito, se analizarían diversas alternativas.



“Hay algunas deudas que no se adquirieron en esta administración, que se están pagando y sin embargo son alcanzables, incluso en algunos casos podríamos ya liquidarlas, pero ya no conviene porque son pagos mínimos”, afirmó.



Señaló que la propuesta del alcalde, apunta a aprovechar los programas de los que disponen instancias internacionales como el Banco Mundial, para apoyar la infraestructura básica de ciudades en desarrollo y el transporte público es uno de ellos.



Explicó que no es que el municipio vaya a absorber el aumento que se propone a la tarifa del transporte urbano y que podría llegar hasta a 3 pesos más, sino generar una serie de planes y proyectos para hacer más eficiente la prestación del servicio de transporte público.



El síndico del Ayuntamiento dejó bien en claro que las finanzas municipales son sanas, pero no por ese simple hecho se va a autorizar una deuda de la que hasta se desconocen montos, cantidades, formas, etc.



“Si hay finanzas sanas en el municipio, pero hay que ver la propuesta, conocerla y que nos llegue a la Comisión de Hacienda toda la información necesaria”, aseguró.



El funcionario apuntó que toda propuesta para mejorar un rubro tan importante como es el transporte público, debe de ser analiza a fondo, sobre todo para lograr las mejoras que se requieren y que con mayor frecuencia exigen los usuarios.