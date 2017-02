Confirman lesión de ex agente ministerial

REDACCIÓN | Irapuato, Gto. Publicada el

Cesar Augusto Gasca Toledo, Sub Procurador de Justicia de la Región B en Irapuato, confirmó que la persona lesionada ayer en el tiroteo en Balcones de Floresta fue ministerial hace pocos años, sin embargo presento su renuncia voluntaria en su momento. Dijo que el ex agente ministerial, de nombre J. Carmen Ojeda Gonzalez de 33 años, logro resguardarse en el interior de su domicilio, sin embargo presento una lesión en la pierna, producida por arma de fuego.Sin embargo sus dos compañeros que no corrieron con la misma suerte, fueron abatidos. Uno de ellos que se encontró fuera del domicilio con playera naranja y de nombre Javier Eduardo Rodriguez Hernandez de 33 años, originario de Irapuato, presentó 17 lesiones en cráneo, tórax y abdomen.

Mientras que Luis Daniel Vega Hernández de 33 años, originario de Torreón, Coahuila, cuñado del otro occiso, presentó 12 lesiones de arma de fuego en el cuerpo. Ninguno de las tres personas, tenía antecedentes penales. El Sub Procurador informó que se tiene en detenido a una persona de nombre Oscar Gutierrez Meza, quien fue detenido en el lugar después del ataque, por elementos de seguridad pública cuando salía del domicilio con un bolso de mujer y al verificarlo, se le encontró un arma de fuego 9 mm. También señaló que la pareja del lesionado pudiera pertenecer a la corporación de seguridad pública del municipio, y no descarta que el arma decomisada a esta persona, sea de la dependencia, sin embargo serán las investigaciones las que demuestren los hechos.