Ricardo La Volpe y sus polémicas

REDACCIÓN Publicada el

"La Podóloga"

Chivas se perfilaba a tener serios problemas con el descenso en el siguiente torneo, por eso Vergara dejó de lado sus diferencias con La Volpe para regresar a la cima al club, empero, el argentino únicamente dirigió cuatro juegos, pues fue destituido por haberle pedido a la podóloga Belem Coronado que le tocara sus partes íntimas.

Rivalidad con Hugo Sánchez

La rivalidad entre Hugo Sánchez y el sudamericano tiene muchos capítulos, pero en el último, el estratega de las Águilas destacó la pobre trayectoria del 'Pentapichichi' en los banquillos.



“Hugo no tiene ni uso de razón de lo que está hablando, me parece que la envidia, o los celos o el problema que debe traer porque el Real Madrid no lo llamó para dirigir, y dijo que iba a dirigir al Real, al Atleti y no dirige a nadie, nadie lo llama. Respeto que la gente hable de Hugo como jugador, pero como entrenador deja mucho que desear”.

Corbata de dragón

El director técnico siempre ha tenido sus rituales de la suerte, durante y posterior a los partidos, pero mientras dirigía a la Selección Mexicana destacó por su famosa corbata de dragón y porque llevó a una especialista en Feng Shui para que los aconsejara.

Culpa a "Cuau" de goleada ante Chivas

Una de las historias entre los Clásicos nacionales es la inolvidable goleada que le propinaron las Chivas al América por marcador de 5-0 en el Invierno del 96' mientras La Volpe se encontraba dirigiendo a los azulcremas.



Uno de los estrellas del club americanista, Germán Villa, reveló que a pesar de que Luis García fue expulsado de aquel partido muy temprano en el juego, La Volpe le cargó la culpa completa a Cuauhtémoc Blanco a pesar de las enormes fallas del equipo en general.

Invade la cancha y tumba a jugador del Chivas

Ricardo La Volpe fue suspendido con un partido por la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol, tras haberse metido a la cancha durante el Chivas-América.



El entrenador de las Águilas ingresó al campo durante el segundo tiempo, donde incluso provocó la caída del jugador Jesús "Chapo" Sánchez de las Chivas al meterle el pié de manera imprudente.